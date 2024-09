Stabilität in unsicheren Zeiten Krisensicherste Unternehmen 2024 – SZ Institut zeichnet Inova Semiconductors erneut aus München, 24. September 2024 – Das Münchner Halbleiterunternehmen zählt zu den krisenfestesten Unternehmen in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des SZ Institut in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Creditreform. Von insgesamt 5.460 bewerteten Unternehmen konnte Inova Semiconductors als eines von 304 Unternehmen auf Platz 113 mehrere quantitative und qualitative Kriterien erfüllen und wurde mit dem Siegel „Krisensicherste Unternehmen 2024“ ausgezeichnet.



CEO Robert Isele beschreibt das Erfolgsrezept von Inova Semiconductors: „Die Resilienz des Unternehmens beruht auf mehreren Faktoren. Das sind innovative Produkte, eine solide Geschäftsstrategie, eine starke Unternehmenskultur und eine kluge Finanzplanung. Nicht zuletzt tragen das Engagement und der Zusammenhalt unserer qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend dazu bei.“



Die Auswahl der prämierten Unternehmen erfolgte unter anderem nach folgenden quantitativen Kriterien: Die Unternehmen mussten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils einen Jahresüberschuss von mehr als einer Million Euro erwirtschaftet haben. Zudem musste die Eigenkapitalrendite in den Jahren 2021 und 2022 als gut bewertet werden.



Für die Jahre 2021 und 2022 waren ferner eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, ein positiver Return on Investment (ROI) sowie eine hohe Liquidität erforderlich. Der Creditreform Bonitätsindex im Jahr 2024 musste mindestens 170 aufweisen. Nach Anwendung dieser Kriterien ergab sich eine Liste von insgesamt 304 Unternehmen, die als besonders krisenresistent eingestuft wurden und als gleichwertige Sieger der Analyse präsentiert werden.



Unter dem Titel „Sicherheit – auch in schwierigen Zeiten“ wurden die Ergebnisse des gesamten Rankings in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe 197/2024 angekündigt und online veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



