Inova Semiconductors: Thomas Nickl ist neuer Director of Sales and Business Development München, 10. September 2024 – Thomas Nickl ist seit 01. Juli 2024 Director of Sales and Business Development bei Inova Semiconductors. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der strategischen Weiterentwicklung und erfolgreichen Implementierung der Produkte des Unternehmens im internationalen Markt. Die Vertriebsorganisation wird auch auf Grund des anhaltenden Wachstums des Unternehmens weiter ausgebaut.



Thomas Nickl ist seit 2005 mit dem Einstieg bei HARMAN in vielfältigen Rollen in der Automobilindustrie erfolgreich tätig. Mit seinen fundierten Kenntnissen in Telematik, Infotainment, ADAS und Partnermanagement wird er bei Inova Semiconductors entsprechend neue Impulse setzen.



„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei diesem außergewöhnlichen Halbleiterunternehmen“, sagt Thomas Nickl. „Inova Semiconductors verzeichnet ein langfristiges, stabiles Wachstum und hat mit Produkten wie APIX-, ISELED/ILaS und der nächsten Evolutionsstufe ADXpress seine Innovationskraft bei der Einführung neuer Technologien im Automobilmarkt bereits vielfach bewiesen. Mein Ziel ist es, diesen Weg über das Partnersystem erfolgreich weiterzuführen, so den Wachstumskurs breiter und auch durchaus mit revolutionären Aspekten im Umfeld der ADXpress-Technologie zu bestätigen. Designed & Developed in Germany for the world“.



Thomas Nickl ist Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau/Energietechnik und Dipl.-Ing. (FH) WI-Aufbau/Marketing.



Thomas Rothhaupt, der in den letzten 17 Jahren den Bereich Sales und Marketing geleitet hat wird dem Unternehmen auch weiterhin erhalten bleiben. „Ich freue mich auf die Erneuerung der Führung im Vertriebsteam durch Thomas Nickl und hoffe, weiterhin einen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu können.“



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



