Wegweisendes Abkommen: Inova Semiconductors lizenziert ISELED-/ILaS-Technologie an Lextar Electronics Corp. Lextar wird eigene intelligente LED-Treiber-ICs auf ISELED- und ILaS-Basis entwerfen München/Hsinchu, 31. Juli 2024 - Inova Semiconductors und Lextar, eine Tochtergesellschaft von Ennostar, geben heute gemeinsam bekannt, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Gemäß dem Abkommen wird Inova seine ISELED- und ILaS-Technologie an Lextar liefern, einen in Taiwan ansässigen Anbieter von LED-Optoelektronik-Lösungen.



Die ISELED-Technologie war die erste Technologie zur Herstellung intelligenter LEDs für Automobilanwendungen. Sie wird von zahlreichen Automobilherstellern auf der ganzen Welt eingesetzt. ILaS gestattet es, ISELED-LEDs zu vernetzen und alle Innenbeleuchtungssysteme über Kabel miteinander zu verbinden. Dies ermöglicht komplette, nur hardwarebasierte Innenbeleuchtungssysteme im Automobil, die zentral gesteuert werden und leicht in bestehende und zukünftige E/E-Architekturen integriert werden können.



Lextar beabsichtigt, intelligente LED-Produkte zu entwickeln, um das ISELED-Produktportfolio zu erweitern. Damit soll den Kunden eine größere Auswahl für neue Automobilanwendungen wie funktionale und dekorative Beleuchtung im Innen- und Außenbereich geboten werden.



Patrick Fan, Chairman und CEO von Lextar, erklärte, dass der Schwerpunkt der Ennostar-Gruppe auf der Automobilindustrie liegt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Inova, um das ISELED/ILaS-Ökosystem zu erweitern und intelligente LED-Anwendungen für die Automobilbeleuchtung zu verbessern. Ziel dieser Partnerschaft ist es, verschiedene Produkte auf den Markt zu bringen, die die Erwartungen der OEMs erfüllen und übertreffen.



„Die Lizenzvergabe ist für Inova ein wesentlicher Mechanismus, um unsere Spitzentechnologie auf den Massenmarkt zu bringen“, sagte Robert Isele, CEO von Inova. Er fügte hinzu: „Der Schritt, dies nun auch für ISELED/ILAS umzusetzen, ist ein weiterer Meilenstein, um echte Mehrfachversorgung und neue Anwendungen im Innen- und Außenbereich zu erschließen."



Lextar plant, die ersten Produkte im November 2024 auf den Markt zu bringen.



Über Lextar

Lextar, eine Tochtergesellschaft von Ennostar, hat sich auf die Integration von LED-Gehäusen und -Modulen spezialisiert. Das Unternehmen ist seit Jahren in verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie tätig, darunter Innen- und Außenbeleuchtung, fortschrittliche Display-Hintergrundbeleuchtung und intelligente Sensorik. Das Ziel ist es, Komplettlösungen für die nächste Generation intelligenter Fahrzeuge zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.lextar.com/en-global



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



