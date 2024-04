Inova Semiconductors präsentiert neuen Mixed-Signal-Transceiver für ISELED Licht- und Sensornetzwerke im Automobil ILaS-Transceiver INLT220Q mit integriertem DC/DC-Controller für direkte Batterieversorgung eignet sich für Kfz-Innenraum- und Funktionsbeleuchtungsanwendungen München, 10. April 2024 – Inova Semiconductors bietet mit dem INLT220Q einen Mixed-Signal-Transceiver für ISELED Licht- und Sensornetzwerke (ILaS) im Automobil. Der IC stellt über mehrere Meter ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (UTP) eine Daisy-Chain-Verbindung mit 2 Mbit/s und geringer Latenz her.



Das Bauelement ermöglicht den Aufbau von zentral gesteuerten, robusten ISELED-LED-Netzwerken mit Sensoren und Aktoren im Fahrzeug. Ein fahrzeugweites IlaS-Netzwerk kann aus bis zu 4079 einzeln adressierbaren Knotenpunkten bestehen. Es verwendet ein gepacktes, geschaltetes Kommunikationsprotokoll. Ein Knoten kann ein INLT220Q-Bauelement sein, das als Branch-Device oder Client-Device konfiguriert ist, zum Beispiel ISELED-Smart-LEDs oder einfache Sensor-Subsysteme, die über UTP-Kabel angeschlossen sind.



Der Transceiver-IC bietet durch die Bereitstellung von zwei Kabelschnittstellen (ISP, ESP) und einer Schnittstelle für ISELED-Bauelemente (Chip zu Chip, CSP) eine hohe Flexibilität für den Aufbau von verzweigten Netzwerke. Über drei zusätzliche GPIOs können sowohl Sensoren wie Taster und Schalter als auch Aktoren wie Vibrationsmotoren für haptisches Feedback angesteuert werden. Der integrierte CD/DC-Buck-Controller gestattet eine direkte Spannungsversorgung aus der Batterie.



Der INLT220Q verfügt über einen Temperatursensor sowie einen A/D-Wandler, der die Überwachung der Betriebsspannung und der Umgebungstemperatur des Bausteins ermöglicht. Darüber hinaus ist ein OTP-Speicher integriert, in dem Anwender neben Produktinformationen (Hersteller-ID, Losnummer etc.) auch Netzwerkadressen hinterlegen können. Dadurch lassen sich auch bei Ausfällen von einzelnen Komponenten die restlichen Netzwerkteilnehmer weiterhin ansteuern, ohne die Adressierungstabelle in der Software anpassen zu müssen. Die Programmierung des Speichers erfolgt über das ILAS-Protokoll und kann sowohl beim Zulieferer als auch beim OEM selbst erfolgen.



Verfügbarkeit

Der ILaS-Transceiver wird gemäß AEC-Q100 qualifiziert und arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C. Inova liefert den IC in einem wetQFN-20-Gehäuse mit Abmessungen von 5 mm x 5 mm x 0,8 mm und 0,65 mm Pitch. Muster und Kleinmengen des INLT220Q können schon bezogen werden. Das Produkt kann weltweit lizenzfrei erworben werden.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



