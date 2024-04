„Deutschlands Innovationsführer 2024“ – F.A.Z.-Institut kürt Inova Semiconductors zum Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller“ Münchner Halbleiter-Unternehmen zum vierten Mal in Folge als Innovationsführer in Deutschland ausgezeichnet München, 02. April 2024 – Das F.A.Z.-Institut – eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – hat Inova Semiconductors in seiner aktuellen Studie „Deutschlands Innovationsführer 2024“ mit 100 von 100 möglichen Punkten als Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller“ ausgezeichnet. Wie schon in den Jahren 2021, 2022 und 2023 gehört das Münchner Halbleiterunternehmen auch in diesem Jahr wieder zur Spitzengruppe der innovativsten Unternehmen in Deutschland.



Die vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag des F.A.Z.-Instituts erstellte Studie gibt einen aktuellen und umfassenden Überblick über diejenigen Unternehmen, die gleichzeitig eine überdurchschnittlich gute Unternehmensperformance und eine überdurchschnittlich gute Reputation auf dem Gebiet der Innovationen aufweisen. Die Auszeichnung „Deutschlands Innovationsführer 2024“ wurde an Unternehmen vergeben, die in beiden Themengebieten überdurchschnittlich gut performen. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen.



„Wir sind sehr stolz darauf, dass uns das F.A.Z.-Institut in der aktuellen Studie „Deutschlands Innovationsführer 2024“ als Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller“ ausgezeichnet hat“, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. „Die wiederholte Anerkennung durch das F.A.Z.-Institut bestärkt Inova Semiconductors in seinem Engagement für Spitzenleistungen und kontinuierliche Innovation. Wir werden auch weiterhin zukunftsweisende Lösungen entwickeln, um den Herausforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Industrie zu begegnen und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen“.



Die Studie ist online unter www.faz.net/asv/deutschlands-innovationsfuehrer/ erschienen.

Das Ranking ist unter folgender Adresse zu finden: https://servicevalue.de/rankings/elektronische-bauteilehersteller-19/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



