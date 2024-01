Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Allianz Lichtprojektor mit ISELED-Technologie gewinnt CES Innovation Award 2024 München, 23. Januar 2024 – Plastic Omnium – ein Mitglied der ISELED Allianz – gewinnt auf der CES 2024 einen Innovationspreis in der Kategorie „In-Vehicle Entertainment“ für sein dynamisches Projektionssystem für Armaturenbretter.



Das dynamische Projektionssystem beleuchtet das gesamte Armaturenbrett mit Farben und Mustern, je nach der vom Fahrer gewählten Stimmung. Es ist bereits im Innenraum des neuen MINI Cooper Electric integriert und sorgt mit Lichtern, Animationen und Projektionen für ein eindrucksvolles Fahrerlebnis.



Den Lichtstrahl im Modul erzeugen acht Hochleistungs-RGB-LEDs von Dominant Opto Technologies, einem Anbieter von LEDs für den Automobilmarkt. Eine Hochleistungs-RGB-LED hat eine Leuchtdichte von 60 Lumen und verwendet drei intelligente ISELED-RGB-LED-Controller von Inova Semiconductors. Sowohl Dominant als auch Inova sind Mitglieder der ISELED Allianz.



Dieses preisgekrönte Projektionssystem ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder der ISELED-Allianz und zeigt die Stärke des ECO-Systems, bei dem jedes Mitglied mit seiner spezifischen Technologie und seinem Fachwissen zur Entwicklung eines solch fortschrittlichen Produkts beigetragen hat. Die Visionäre von Plastic Omnium, Lightworks, Dominant und Inova arbeiteten eng mit dem Design- und Entwicklungsteam des OEM zusammen, um das Produkt zur Serienreife zu bringen.



Über die ISELED Allianz

Die ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein umfassendes Ökosystem – sprich eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil – auf Basis der ISELED Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED Produkte von mehreren Herstellern verfügbar. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Mitglieder gibt es auf der Website der ISELED Allianz: https://iseled.com/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 200 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



