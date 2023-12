Geschäftsführung von Inova Semiconductors neu aufgestellt – Robert Isele und Roland Neumann übernehmen ab Januar 2024 München, 11. Dezember 2023 – Robert Isele wird ab 01. Januar 2024 gemeinsam mit Roland Neumann, Chief Technology Officer (CTO) und Mitgründer von Inova, die Leitung und Geschäftsführung von Inova Semiconductors übernehmen. Die Bestellung beider wurde am 30. November in einer Gesellschafterversammlung von allen Gesellschaftern einstimmig bestätigt. Nach dem überraschenden Tod von Robert Kraus, im September 2023, übernahm Hans Weilnhammer als CEO/CFO die Geschäftsführung und führte das Unternehmen durch diese schwere Zeit. Das Führungsduo tritt nun die dauerhafte Nachfolge von Robert Kraus an.



Robert Isele bringt für seine neue Tätigkeit langjährige Erfahrungen mit. Er war seit Beginn der 90er Jahre bei der BMW Group tätig und hat aus der Applikation die Entwicklungen von APIX und ISELED über lange Zeit aktiv begleitet. In leitender Position in den Bereichen Displays, Instrumentierung, Innenlichtsysteme und zuletzt im Halbleitermanagement konnte er weitreichende Erfahrungen in der Halbleiterentwicklung und Supply Chain sammeln.



Inova Semiconductors verzeichnet ein starkes Wachstum und hat mit Produkten wie APIX-, ISELED/ILaS und ADXpress seine Innovationskraft bei der Einführung innovativer Technologien für moderne Display- und Lichtanwendungen sowie für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Fahrzeugen bewiesen. Mit der Bestellung von Robert Isele und Roland Neumann zu Geschäftsführern ist die Fortführung des erfolgreichen, mehrfach ausgezeichneten Unternehmens für die Zukunft gesichert.



Roland Neumann, CTO und Mitgründer von Inova Semiconductors, heißt Robert Isele herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Robert Isele als weiteren Geschäftsführer sind wir bestens aufgestellt, um den erfolgreichen Weg von Inova Semiconductors fortzusetzen. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung, seinem tiefen Fachwissen und seinem unermüdlichen Engagement wird er helfen, das Unternehmen in den nächsten Jahren für ein sehr dynamisches Geschäftsumfeld strategisch weiter zu stärken und auszubauen.“



„Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, ein Unternehmen mitzuleiten, dem ich eng verbunden bin und zu dessen weiteren Erfolgen ich nun maßgeblich beitragen darf“, erklärt Robert Isele. „Inova Semiconductors ist ein außergewöhnlich innovatives Halbleiterunternehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Roland Neumann und dem Inova Team die Technologie – Made in Bavaria – in eine spannende Zukunft zu begleiten.“



Robert Isele und Roland Neumann bedanken sich ganz herzlich für die schnelle und intensive Arbeit der Geschäftsführung seit September 2023 bei Hans Weilnhammer, der nach der Übergabephase wieder in seine Rolle als CFO zurückkehren wird.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

