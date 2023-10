Inova Semiconductors als Innovationschampion 2024 ausgezeichnet München, 31. Oktober 2023 – Innovationsfähigkeit, also die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, ist eine wichtige Grundlage, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. In der Innovationsfähigkeit liegt dabei nicht nur der Schlüssel zu wirtschaftlichem Erfolg. Sie ist auch für Kundinnen und Kunden ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Deshalb hat FOCUS-Business in Kooperation mit dem Recherche-Partner FactField GmbH die innovativsten Unternehmen in ganz Deutschland identifiziert und in einem Ranking zusammengefasst. Inova Semiconductors wurde als eines von 232 Unternehmen aus 18 Branchen als „Innovationschampion 2024“ ausgezeichnet.



Als Innovationschampion empfiehlt FOCUS-Business Unternehmen, die sich als besonders innovativ gezeigt haben. Die Ermittlung basiert auf einer umfangreichen Onlinebefragung und einer ergänzenden Onlinerecherche. Dabei wurden die Daten anhand ihrer Bedeutung in einem mehrstufigen Verfahren gewichtet und schließlich in fünf Themenblöcke zusammenfasst und bewertet. Folgende Aspekte wurden bei der Erstellung der Liste betrachtet: Strategie und Innovationskultur, Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodell sowie Organisation.



Die Punktzahlen aus allen fünf Themenblöcken wurden für jedes Unternehmen addiert. Um Einzug in die Liste zu erhalten, mussten über alle Dimensionen hinweg mindestens 5 von maximal 15 erreichbaren Punkten erzielt werden. In diesem Jahr haben 232 Unternehmen diese Punktzahl erreicht.



Weitere Informationen zu den Innovationschampions 2024 gibt es unter: https://focusbusiness.de/innovationschampions.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

