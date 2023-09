Inova Semiconductors trauert um Robert Kraus Mit Robert Kraus verliert die deutsche Halbleiterindustrie einen bemerkenswerten Manager und geschickten Unternehmensführer. Als Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Inova Semiconductors GmbH hat er mit unermüdlichem Engagement, herausragender Branchenkenntnis und einer lebhaften Freude an Innovationen das Münchner Startup-Unternehmen zu einem weltweit agierenden Player im Bereich hochleistungsfähiger Automotive-ICs zur Datenübertragung und zur Ansteuerung von LEDs gemacht.



Nach seinem Studium der Nachrichtentechnik in München begann Robert Kraus im Jahr 1986 seine berufliche Karriere bei Motorola Halbleiter. In den folgenden Jahren hat er sich in verschiedenen Bereichen wie Produktentwicklung, Fertigung, Anwendungs- und Design-Engineering für Logikprodukte bewiesen und ab 1990 die Verantwortung für das gesamte Logik Engineering in Europa übernommen. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Konzepte für schnelle serielle Übertragungsbausteine. Ab 1997 leitete er als Senior Manager die weltweite Entwicklung neuer Standardprodukte im Bereich Automotive.



Mit diesem reichen Erfahrungsschatz, unternehmerischem Weitblick und einem starken Willen gründete er im Jahr 1999 gemeinsam mit erfahrenen Branchenkollegen und privaten Investoren die Inova Semiconductors, um seine Vision der "seriellen Highspeed-Datenübertragung" mit eigenen Halbleiter-ICs zu verwirklichen. Gemeinsam mit Roland Neumann als CTO wagte er den mutigen Schritt, die Automobilbranche als Start-up zu erobern, eine Herausforderung von enormem Ausmaß.



In der Rolle des Geschäftsführers zeigte Robert Kraus beeindruckendes Geschick. Er war ein Meister darin, Teams zu formen, ein Halbleiter-Experte und ein geschickter Kommunikator gegenüber OEMs, Partnerunternehmen und Investoren. Seine Freude an Innovationen und seine mitreißende Begeisterungsfähigkeit haben dazu beigetragen, dass die APIX Produktfamilie als Schlüsseltechnologie bei wichtigen OEMs etabliert wurde. Dieser Erfolg wurde durch die Entwicklung von ISELED/ILaS weiter vorangetrieben. Es war ein langer Weg, der Ausdauer und loyale Weggefährten erforderte, aber letztendlich führte er zum Erfolg. Mit all dem schrieb er ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der deutschen Halbleiterindustrie. Zusätzlich zu seinen beruflichen Verpflichtungen engagierte er sich in den letzten Jahren beim ZVEI und der Bavarian Chips Alliance, um sein umfangreiches Fachwissen in die Branche einzubringen.



Die Menschen, die Robert Kraus umgaben, schätzten nicht nur seine Fachkompetenz und Entschlossenheit, sondern auch seine Freude an geselligem Beisammensein, gutem Essen und tiefgehenden Gesprächen. Dabei war er charmant, schlagfertig und stets humorvoll, was viele seiner Geschäftspartner zu engen Freunden machte.



Mit Robert Kraus verlieren wir nicht nur einen großartigen Fachmann und Visionär, sondern auch einen wundervollen Menschen. Sein Lebenswerk ist beeindruckend, und der plötzliche Verlust und die Tatsache, dass er die Früchte seiner Arbeit nicht mehr genießen kann, erfüllt uns mit tiefer Trauer.

