SZ Institut und Creditreform zeichnen Inova Semiconductors als eines der krisensichersten Unternehmen Deutschlands aus München, 04. September 2023 – Die Ratingagentur Creditreform hat im Auftrag des SZ Instituts die krisensichersten Unternehmen in Deutschland identifiziert und in einem Ranking zusammengefasst. Inova Semiconductors wurde als eines von 300 Unternehmen mit dem Siegel „Krisensicherste Unternehmen 2023“ ausgezeichnet.



Das Ranking beruht auf einer Analyse von 3.656 in Deutschland ansässigen Unternehmen. Dafür hat Creditreform sowohl die Bilanzhistorie von 2019 bis 2021 sowie Wirtschaftsinformationen von 2021 bis 2023 untersucht. Von den bewerteten Unternehmen konnte Inova Semiconductors mehrere quantitative Kriterien erfüllen und erreichte Platz 150.



Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors freut sich über diese neuerliche Auszeichnung: „Das Siegel „Krisensicherste Unternehmen 2023“ – unsere erste Auszeichnung dieser Art – zeigt, dass Inova Semiconductors nicht nur sehr innovativ und wachstumsstark ist, sondern darüber auch solide wirtschaftet. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei unseren langjährigen Geschäftspartnern bedanken. Ohne ihre großartige Unterstützung und die enge Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg wären wir nicht so erfolgreich.“



Die ausgezeichneten Unternehmen wurden unter anderem anhand der folgenden Kriterien ermittelt: Der Jahresüberschuss der Unternehmen musste in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils mehr als 1 Mio. Euro betragen und die Eigenkapitalrentabilität in den Jahren 2020 und 2021 stabil sein. Zudem mussten die Unternehmen 2020 und 2021 eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, einen guten Return on Investment (ROI) sowie eine hohe Liquidität aufweisen. Der Creditreform Bonitätsindex im Jahr 2023 musste mindestens 170 oder mehr betragen. Nach Anwendung dieser Kriterien ergab sich eine Liste von insgesamt 300 Unternehmen, die sich als die krisensichersten Unternehmen des Landes behaupten konnten.



Unter dem Titel „Stabilität in unsicheren Zeiten“ wurden die Ergebnisse des gesamten Rankings in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe 194/2023 angekündigt und online veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG