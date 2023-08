Inova Semiconductors wird für die ISELED-Produkte die Services der Samsung Foundry nutzen Samsung Electronics, Inova Semiconductors und CoAsia SEMI arbeiten gemeinsam an der Einführung von ISELED-Produkten, die die Technologien von Samsung Semiconductors und die Dienstleistungen von CoAsia SEMI nutzen.





Am 7. August haben die Unternehmen bekannt gegeben, dass Inova Semiconductors beabsichtigt, seine ISELED Smart LED-Controller-Produkte bei Samsung Foundry in Korea zu produzieren. Dies wird als Multi-Source zur bestehenden Foundry erfolgen. Der Beginn der langfristigen Serienfertigung ist für das vierte Quartal 2024 geplant.



Die ISELED-Technologie von Inova – auch „Digitale LED“ genannt – wird bereits in großem Umfang von zahlreichen Automobilherstellern in Europa und vor allem aber in Asien eingesetzt. Dank der einfachen Anwendung – es ist kein Binning und keine Kalibrierung durch den Anwender erforderlich – und des Trends zu zentralen/domänenbasierten Architekturen erobert ISELED sehr schnell den Markt. Unterstützt von der ISELED Allianz, einem Konsortium von mehr als 50 Unternehmen der Lichtindustrie aus der ganzen Welt – große Tier 1s, Equipment-Hersteller, Lichtdesigner etc. – geht Inova davon aus, dass die Marke von einer Milliarde ISELED-Chips pro Jahr bereits im Jahr 2026 erreicht sein wird.



Robert Kraus, CEO von Inova, sagte: „Angesichts der hohen Akzeptanz von ISELED insbesondere in Asien und der enormen Wachstumsraten, die selbst die optimistischsten Erwartungen weit übertreffen, müssen wir einfach sicherstellen, dass wir unsere globalen Automobilkunden jederzeit zuverlässig beliefern können. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unsere Lieferkette bald durch Samsung Foundry als zusätzliche Quelle verstärken können. CoAsia SEMI wird uns dabei als DSP (Design Solution Partner) von Samsung Foundry unterstützen.“



Gibong Jeong, Executive Vice President und Leiter des Foundry Business Development Teams bei Samsung Electronics, kommentierte: „Halbleiter für die Automobilindustrie sind ein Bereich, der technologische Stabilität und Zuverlässigkeit auf der Grundlage von Forschungs- und Entwicklungserfahrung erfordert. Wir hoffen, dass neue Unternehmen in der Automobilindustrie wie Inova auf Basis der führenden Prozesstechnologie von Samsung Foundry eine führende Rolle bei der Innovation und technologischen Entwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation spielen werden.“



Herr Shin Dong-Soo, Präsident des Geschäftsbereichs Halbleiter von CoAsia, sagte: „Durch diesen Vertrag mit Inova haben wir eine engere Beziehung zur deutschen Automobilindustrie aufgebaut. Wir werden aktiv auf die steigende Nachfrage nach verschiedenen Halbleiteranwendungen für die Automobilindustrie reagieren und durch eine Win-Win-Partnerschaft mit Samsung Foundry auch in Zukunft nachhaltige Werte schaffen.“



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG