Bayerns stärkste Mittelständler 2023: SZ Institut zeichnet Inova Semiconductors als eines der Top-Unternehmen aus München, 22. Mai 2023 – Das SZ-Institut hat zusammen mit der Creditreform Rating AG, einer der führenden europäischen Ratingagenturen, die wirtschaftlich stärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern ermittelt und in einem Ranking zusammengefasst. Mit einer Top-Platzierung auf Rang 19 unterstreicht Inova Semiconductors erneut eindrucksvoll, dass es sich um ein außergewöhnlich innovatives und zudem erfolgreiches Unternehmen handelt.



„Nachdem wir bereits zum dritten Mal in Folge vom F.A.Z.-Institut als „Deutschlands Innovationsführer 2023“ geehrt wurden, hat uns nun das SZ-Institut in Zusammenarbeit mit der Creditreform Rating AG die Auszeichnung „Bayerns stärkste Mittelständler 2023“ verliehen“, sagt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors. „Angesichts der sehr anspruchsvollen Auswahlkriterien – von rund 600.000 mittelständischen Unternehmen in Bayern erfüllten 2.281 die Vorauswahlkriterien, 238 wurden schließlich ausgezeichnet – freuen wir uns sehr über diese Spitzenplatzierung.“



Methodik der Analyse

Bei der von der Creditreform Unternehmensgruppe durchgeführten Analyse handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung zum 31. März 2023. Es wurden nur mittelständische Unternehmen aus dem Wirtschaftsabschnitt „Verarbeitendes Gewerbe“ (gemäß Definition des Statistischen Bundesamtes) mit Sitz in Bayern zugelassen. Die Unternehmen mussten ihre aktuellen Mitarbeiter- und Umsatzzahlen in der Creditreform Wirtschaftsdatenbank hinterlegt haben, auch die Verfügbarkeit von Informationen zur Bilanzbonität, Auftragslage und Zahlungsmoral der Unternehmen wurde vorausgesetzt. Für die Zulassung an der Untersuchung wurde eine Mitarbeiterzahl zwischen einem und 499 Mitarbeitenden und ein Jahresumsatz zwischen 2.000.001 Euro und 50 Millionen Euro vorausgesetzt.



Aus allen Vorgaben ergab sich schließlich eine Grundgesamtheit von 2.281 Mittelständlern, die für die Analyse ausgewertet werden konnten. Um die stärksten Unternehmen der Grundgesamtheit zu identifizieren, wandte Creditreform einen ausgewählten Kriterienkatalog an. Dieser bewerte unter anderem die realistische Entwicklung der Beschäftigtenzahlen und des Umsatzes, die Auftragslage sowie die Überprüfung des Zahlungsweiseurteils, also die Fähigkeit, Zahlungen innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes zu tätigen. Nur die Unternehmen, die alle Kriterien erfüllen konnten, zählen zu Bayerns stärksten Mittelständlern 2023.



Die Analysemethode und die Ergebnisse des Rankings wurden unter dem Titel „Bayerns stärkste Mittelständler“ auf der Website der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG