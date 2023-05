Inova Semiconductors schafft den Hattrick: F.A.Z.-Institut zeichnet das Unternehmen zum dritten Mal in Folge als Innovationsführer in Deutschland aus München, 15. Mai 2023 – Das F.A.Z.-Institut – eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – zählt Inova Semiconductors in seiner aktuellen Studie „Deutschlands Innovationsführer 2023“ zum dritten Mal in Folge zu den führenden Innovationstreibern. Die von der Prognos AG im Auftrag des F.A.Z.-Instituts und IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung erstellte Studie gibt einen aktuellen und umfassenden Überblick über die deutschen Innovationsführer. Wie schon in den Jahren 2021 und 2022 gehört das Münchner Halbleiterunternehmen auch in diesem Jahr wieder zur Spitzengruppe der innovativsten Unternehmen in Deutschland. Basis der Studie waren die angemeldeten Patente sowie deren Relevanz für die Entwicklung der Branche.



„Wir freuen uns sehr über die dritte Auszeichnung in Folge durch das F.A.Z.-Institut und die damit verbundene Würdigung unserer kontinuierlich hohen Innovationsleistung seit vielen Jahren“, sagt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors. „Mit APIX und ISELED/ILaS haben wir bereits weltweit führende Technologien für moderne Display- und Lichtanwendungen im Fahrzeug entwickelt. Mit ADXpress – unsere neueste Schöpfung, eine Art Super-Datenautobahn für das Auto von morgen – unterstreichen wir einmal mehr die enorme Innovationskraft unseres Unternehmens.“



Im Rahmen der Studie wurden weltweit alle Patentfamilien der letzten zehn Jahre analysiert. Die Innovationsführerschaft ihrer Anmelder und ihre Forschungsaktivitäten in Deutschland wurden für über 500 Technologie- und Wissensgebiete anhand etablierter Metriken bewertet. Grundlage der Studie sind die Daten der EPO Worldwide Patent Statistical Database, (PATSTAT) des Europäischen Patentamtes. In dieser Datenbank sind über 100 Mio. Patente aller führenden Industrie- und Entwicklungsländer und damit aller ökonomisch bedeutenden Staaten der Erde hinterlegt. Patente ermöglichen einen weitreichenden Einblick in die Forschungsaktivitäten von Unternehmen, wie ihn keine andere Datenquelle bieten kann. Innovativität und Führerschaft der Unternehmen in Deutschland werden durch zwei Metriken erhoben: „Führerschaft – wie stark beeinflusst eine Erfindung andere Erfindungen?“ und „Neuigkeit / Innovativität der Erfindung – wie stark kann sich eine Erfindung von den bisherigen Erfindungen abgrenzen?“



Als deutsche Innovationsführer wurden in jedem Wissens- und Technologiefeld diejenigen Unternehmen gezählt, die überdurchschnittlich häufig von anderen zitiert wurden und damit das jeweilige Wissens- und Technologiefeld maßgeblich geprägt haben.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

