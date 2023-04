Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Allianz ISELED Allianz wächst auf über 50 Mitglieder Blue Whale, Lextar, LITEON, Technica, USI/Asteelflash der ASE-Gruppe und YTMicro treten dem Industrieverbund bei München, 18. April 2023 – Die ISELED Allianz gibt bekannt, dass mit Blue Whale, Lextar, LITEON, Technica, USI/Asteelflash und YTMicro weitere Mikrocontroller- und LED-Hersteller sowie Anbieter von Messsystemen und Modulen dem Industrieverbund beigetreten sind. Somit kommt das offene Branchenbündnis aktuell auf 52 Unternehmen.



Die ISELED-Technologie wurde 2016 von der ISELED Allianz eingeführt und hat sofort eine enorme Akzeptanz in der Industrie erfahren. Gestartet mit anfänglich fünf Mitgliedern, sind es heute 52 Unternehmen, die die ISELED-Technologie im Rahmen der Allianz unterstützen, darunter führende LED- und Halbleiterhersteller, Automobilzulieferer und innovative Lichtdesigner aus aller Welt. Alle zusammen tragen zu einem immer größer werdenden Ökosystem rund um die ISELED-Technologie bei.



„Der Anstieg auf über 50 Mitglieder in nur wenigen Jahren ist ein großartiger Erfolg für die ISELED Allianz, neben den anderen Mitgliedern treten jetzt auch immer mehr führende Mikrocontroller- und LED-Hersteller dem Konsortium bei“, erklärt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors und Chairman der ISELED Allianz. „Das breite Spektrum der Allianzmitglieder aus den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie verleiht der ISELED-Technologie eine immer größere Dynamik. Deswegen danken wir an dieser Stelle auch allen langjährigen Mitgliedern und heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen.“



Die neuen Mitglieder im Überblick

Blue Whale ist ein chinesisches Automobil-Halbleiterunternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung und den Verkauf von funktionalen Chips für die Automobilindustrie konzentriert. Das Unternehmen bietet 32-Bit-MCUs, Sensor- und Treiber-ICs für Automobilelektronik-Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Fahrwerk, BCM-Gateway, autonomes Fahren usw. Die Produkte werden gemäß AEC-Q100 entwickelt und entsprechen vollständig der Norm ISO 26262 für funktionale Sicherheit und der Norm ISO 21434 für Cybersicherheit.



Lextar, ein Unternehmen der taiwanesischen Ennostar Group, verfügt über ein hochkarätiges Forschungs- und Entwicklungsteam für die vertikale Integrationstechnologie T.E.M.O. (Thermal, Elektrik, Mechanik, Optik) mit über 2.300 Patenten weltweit. Das Unternehmen entwickelt optoelektronische Technologielösungen. Die Produkte umfassen eine breite Palette von Kfz-Beleuchtungskomponenten, einschließlich Scheinwerfer/Tagfahrlicht/Blinker/Rückleuchten, sowie Dienstleistungen zur Anpassung von Kfz-Modulen.



LITEON Optoelectronics Product Solution, eines der etabliertesten taiwanesischen Elektronikunternehmen, ist Anbieter von optoelektronischen Halbleitern. Das Produktangebot reicht von Beleuchtung bis zu Sensorik, von geringer bis hoher Leistung, von Standardprodukten bis zu kundenspezifischen Lösungen, von LED bis Laser, von sichtbarem Licht bis zu Infrarot und UV. Als langjähriger Entwickler und Hersteller von Gehäusen ist LITEON OPS nicht nur in der Lage, qualitativ hochwertige Lösungen für optoelektronische Komponenten zu liefern, sondern auch ständig auf der Suche nach leistungsstarken und schadstoffarmen Lichtquellen, die das Leben intelligenter, sicherer und umweltfreundlicher machen.



Technica Engineering ist ein Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in München, das sich auf den Test und die Absicherung von Kommunikationstechnologien im Fahrzeug spezialisiert hat. Das Unternehmen beschleunigt den Innovationsprozess im automobilen Ökosystem durch eine ganzheitliche Technologieunterstützung: Es deckt die elektrische und elektronische Fahrzeugarchitektur vom Design bis zur Validierung ab.



USI/Asteelflash, ein Unternehmen der taiwanesischen ASE Group, ist in den Bereichen Elektronikdesign und Fertigung sowie SiP-Module (System in Package) tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen auf den Gebieten Design, Fertigung, Miniaturisierung, industrielle Software- und Hardware-Lösungen sowie Materialbeschaffung, Logistik und Instandhaltungsdienste. Mit Asteelflash liefert USI weltweit diversifizierte Produkte in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Computer und Speicher, Verbraucher-, Industrie-, Medizin- und Automobilelektronik.



YTMicro aus Suzhou, China, hat sich auf hochzuverlässige, sichere und leistungsstarke Mikrocontroller für die Automobilindustrie spezialisiert und bietet Komplettlösungen für globale Innovationen im Bereich intelligenter Mobilitätstechnologien. Das Unternehmen verfügt über eine umfassende IC-Design- und Verifizierungsplattform für den Automobilbereich, hält sich strikt an das AEC-Q100- und ISO-26262-Entwicklungsprozesssystem sowie die technischen Spezifikationen. YTMicro hat erfolgreich eine Reihe von MCU-Chips für den Automobilbereich mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten entwickelt und eine Reihe von entsprechenden Technologiepatenten angemeldet.



5. ISELED-Konferenz

Am 9. Mai 2023 findet die 5. ISELED-Konferenz in München statt. Auf der hybriden Vor-Ort- und Online-Veranstaltung werden die Mitglieder der ISELED Allianz ihre neuesten Produkte und Fortschritte rund um ISELED/ILaS präsentieren. Darüber hinaus werden Automobilhersteller, und Experten von Allianzmitgliedern Keynotes und Präsentationen zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Automobilbeleuchtung halten. Weiterführende Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.iseled-conference.com/



Über die ISELED Allianz

Die ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein umfassendes Ökosystem – sprich eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil – auf Basis der ISELED Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED Produkte von mehreren Herstellern verfügbar. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Mitglieder gibt es auf der Website der ISELED Allianz: https://iseled.com/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 180 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits über 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

