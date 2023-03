Inova Semiconductors als „Digital Innovator 2023“ ausgezeichnet Die PC-Zeitschrift Chip und Globis zählen das Münchner Halbleiter-Unternehmen zum dritten Mal in Folge zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands München, 01. März 2023 – Die PC-Zeitschrift Chip hat gemeinsam mit den Experten von Globis Management Consulting eine umfassende Untersuchung digitaler Innovationen durchgeführt. Ziel war es, deutsche Unternehmen zu finden, die in diesem Feld besonders innovativ und damit echte Vorreiter sind. Inova Semiconductors wurde zum dritten Mal in Folge für seine Innovationskraft im Bereich Elektronik als „Digital Innovator“ ausgezeichnet.



Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors, freut sich über die erneute Auszeichnung durch die renommierte PC-Zeitschrift: „Da diese Auszeichnung in erster Linie auf der Anzahl der Patentanmeldungen basiert, möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem innovationsfreudigen Entwicklungsteam für die zahlreichen Patentanmeldungen bedanken. Mit unseren Lösungen APIX, ISELED, ILAS und zuletzt ADXpress, einer neuen Technologie zur schnellen Datenübertragung im Fahrzeug, waren und sind wir Vorreiter bei innovativen Technologien.“



In der Chip-Studie wurden die Patente eines Unternehmens und deren Relevanz als Indikator für dessen Innovationskraft herangezogen. Die Untersuchung beschränkt sich auf deutsche Anmelder, wobei die Erstanmeldungen von Patenten der Jahre 2020 bis 2021 die wichtigste Datengrundlage bilden. Es wurden nur Patentklassen ausgewertet, die dem Bereich der digitalen Innovationen zuzuordnen sind. Im genannten Zeitraum wurden rund 17.400 Patente angemeldet. Nur diese neuen Patente wurden bewertet und in das Ranking aufgenommen. Insgesamt waren rund 1.700 deutsche Unternehmen und Organisationen beteiligt. Davon wurden 322 Unternehmen aus gut einem Dutzend Branchen als digitale Innovatoren identifiziert und ausgezeichnet.

Die komplette Studie ist auf der Website der PC-Zeitschrift Chip unter chip.de veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 170 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

