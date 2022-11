Inova Semiconductors von Süddeutscher Zeitung und Creditreform als „Innovativster Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet München, 23. November 2022 – Die Süddeutsche Zeitung hat zusammen mit der Creditreform Rating AG, einer der führenden europäischen Ratingagenturen, die innovativsten Unternehmen in ganz Deutschland identifiziert und in einem Ranking zusammengefasst. Inova Semiconductors wurde als eines von 232 Unternehmen in ganz Deutschland als „Innovativster Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet.



„Wir freuen uns sehr über die fünfte Auszeichnung in diesem Jahr. Nach den drei Innovations-Awards von „Capital“, „Chip“ und „F.A.Z.“ sowie dem Business-Award „Wachstumschampion 2023“ des Magazins Focus-Business haben uns jetzt auch die Süddeutsche Zeitung und Creditreform die Auszeichnung als „Innovativster Arbeitgeber 2022“ verliehen“, sagt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors. „Während andere Innovations-Awards insbesondere die Anzahl und Qualität der Patentanmeldungen berücksichtigen, ist bei diesem Award auch der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ein zentrales Kriterium für die Auszeichnung.“



Für die Untersuchung der Creditreform wurden mehrere Faktoren bestimmt, die Unternehmen erfüllen mussten, um zur Teilnahme an der Analyse zugelassen zu werden. Neben einem Sitz in Deutschland umfassten diese Elemente auch das Vorliegen eines Einzelabschlusses. Die Bilanzsumme der Unternehmen durfte eine Million Euro nicht unterschreiten, und eine gute Bonität (Creditreform-Score 250 oder besser) wurde vorausgesetzt. Für die Zahlen des Vergleichs verwendete die Creditreform hauptsächlich Zahlen aus dem Jahr 2021.



Zur Messung der tatsächlichen Innovation in den Unternehmen wurde in der Analyse das Verhältnis der selbst geschaffenen gewerblichen Schutzrechte und ähnlicher Rechte und Werte zur Summe Aktiva betrachtet. Dieser Quotient diente zur Messung der Forschungsstärke in Unternehmen, welche wiederum direkt mit dem Einsatz innovativer, neuer Konzepte zusammenhängt. Um eine Zulassung für die Untersuchung zu erhalten, durfte der Quotient den Wert von 12 Prozent nicht unterschreiten. Die ausführliche Analyse konnte 232 Unternehmen in Deutschland identifizieren, die besonders durch ihre Innovationen auffallen.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 170 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

