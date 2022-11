Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Allianz ISELED Allianz begrüßt drei neue Mitglieder Analog Devices, Renesas und Simoldes erweitern das Potenzial des Industrieverbunds München, 09. November 2022 – Die ISELED Allianz gibt bekannt, dass Analog Devices Inc. (ADI), Renesas Electronics und Simoldes dem Industrieverbund beigetreten sind. Das offene Branchenbündnis umfasst aktuell 46 Unternehmen aus der ganzen Welt.



Die 2016 gegründete ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, auf Basis der ISELED-Technologie ein umfassendes Ökosystem aufzubauen – das heißt, eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil. Zu den Mitgliedern gehören führende „Licht“-Tier-1s, LED- und Halbleiterhersteller, spezialisierte Lichtdesigner und viele andere.



Analog Devices, ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von hochleistungsfähigen analogen, Mixed-Signal- und digitalen Signalverarbeitungsschaltungen (DSP), hat eine Technologie namens ADI E²B™ entwickelt, die eine effiziente Ethernet-Konnektivität zu Edge-Sensoren und -Aktoren ermöglicht. Eines der ersten Produkte dieser Familie unterstützt eine effiziente Verbindung von 10BASE-T1S zu ISELED/ILaS, ohne dass ein Mikrocontroller auf dem Edge-Knoten erforderlich ist. Diese Technologie erleichtert die Integration von ISELED/ILaS in künftige Ethernet-basierte Architekturen für Automobilanwendungen. „Analog Devices ist stolz darauf, der ISELED Allianz beizutreten, da wir die 10BASE-T1S E²B- und ILaS/ISELED-Technologien zusammenbringen, um neue innovative Beleuchtungssysteme zu ermöglichen“, sagt Vlad Bulavsky, General Manager Automotive Connectivity bei Analog Devices.



Als einer der weltweit führenden Anbieter von Mikrocontrollern, Analog-, Power- und SoC-Produkten bietet Renesas Electronics umfassende Lösungen für eine breite Palette von Automobil-, Industrie-, Infrastruktur- und IoT-Anwendungen. Das Unternehmen ist aktives Mitglied in verschiedenen Konsortien im Industrie- und Automobilbereich. In Zusammenarbeit mit der ISELED Allianz wird Renesas seine Systemkompetenz einbringen und auf der Basis seines breiten Portfolios an Mikrocontrollern zukunftsweisende Systemlösungen mit ISELED Technologie entwickeln. „Das ISELED-Licht- und Sensornetzwerk ist ein innovatives Konzept, das die Integration von Leuchten, Sensoren und Aktoren vereinfacht“, sagt Satoshi Yoshida, Senior Director, Automotive Digital Products Marketing Division bei Renesas. „Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination aus einfach zu integrierenden LED-Beleuchtungslösungen und dem robusten Automotive-Produktportfolio von Renesas es uns ermöglichen wird, unseren Kunden optimierte Beleuchtungslösungen für Automobile zu liefern.“



Die 1959 gegründete Simoldes beschäftigt über 6000 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe produziert Qualitätswerkzeuge für das Einspritzen von Thermoplasten. 1981 begann Simoldes mit der Lieferung von Kunststoffteilen und ist heute ein wichtiger Akteur, der alle relevanten OEMs beliefert. Mit 19 Werken, drei Engineering-Zentren und fünf ACS (Advanced Customer Services) ist die Simoldes-Gruppe in zwölf Ländern präsent und bietet innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft im Automobil- und Nicht-Automobilsektor.



„Die ISELED Allianz freut sich sehr Analog Devices, Renesas und Simoldes als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen“, erklärt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors und Vorsitzender der ISELED Allianz. „Der große Erfolg und die weltweite Akzeptanz von ISELED sind in hohem Maße auf die erfolgreiche Arbeit der Allianzmitglieder zurückzuführen. Dazu haben auch die mittlerweile vier ISELED-Konferenzen beigetragen, die seit 2018 für die weltweite ISELED-Community mit bis zu 400 Teilnehmern organisiert wurden."



Weitere Informationen über die ISELED Allianz erhalten Sie auf der „electronica 2022“ (München, 15. bis 18. November) auf dem Messestand von Inova Semiconductors in Halle B4, Stand 301 oder den Ständen der anderen Allianzmitglieder.



Über die ISELED Allianz

Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 170 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

