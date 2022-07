NXP und Microchip lizensieren Inova Semiconductors ILaS-Technologie für intelligente Licht- und Sensornetzwerke in Automobilanwendungen München, 18. Juli 2022 – Inova Semiconductors gibt bekannt, dass NXP® Semiconductors und Microchip Technology Technologievereinbarungen für die Verwendung des ILaS-Protokolls (ISELED Light & Sensor Network) von Inova Semiconductors in ihren Mikrocontrollern für Automobilanwendungen geschlossen haben.



Das ILaS-Netzwerk ermöglicht eine schnelle und hocheffiziente, auf Paketvermittlung basierende Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller als Initiator und den angeschlossenen Clients. Die bidirektionale Datenübertragung erfolgt im gesamten Fahrzeug über ein paariges UTP-Kabel. Alle an den ILaS-Bus angeschlossenen Komponenten wie intelligente ISELED-LEDs, Berührungs- und Näherungssensoren oder Schrittmotoren werden über das im Mikrocontroller implementierte ILaS-Protokoll angesteuert. Im Gegensatz zu anderen Bussystemen, bei denen Mikrocontroller die gesamte Steuerung übernehmen, ist das ILaS-Netzwerk deterministisch. Dadurch eignet es sich besonders für moderne Netzwerkkonzepte wie Zonenarchitekturen mit zentraler Steuerung.



„Das 8-, 16- und 32-Bit-Mikrocontroller-Portfolio von Microchip, gepaart mit unserem optimierten ILaS-Software-Stack, bietet unseren Kunden höhere Datenraten und mehr Flexibilität. In Kombination mit unserem Automotive-Ethernet-Portfolio wie unseren neuesten 10BASE-T1S-Produkten und mit speziellen HMI-ICs unterstützen wir nicht nur Komplettlösungen für innovative Beleuchtungsanwendungen, sondern bieten unseren Kunden auch einen schnellen und risikoarmen Entwicklungspfad“, erklärt Matthias Kaestner, Vizepräsident der Automotive Products Unit von Microchip.



„Das neue ILaS-Protokoll ermöglicht es den Automobilherstellern, den Komfort für Fahrer und Passagiere zu verbessern, ohne ihre Architekturen zu verändern. Es kann die S32K3-Mikrocontroller von NXP für Zonensteuerungen nutzen, um ein softwaredefiniertes Fahrerlebnis zu bieten“, kommentiert Manuel Alves, VP und General Manager der General Purpose and Integrated Solutions Produktlinie bei NXP.



„Inova leistet seit vielen Jahren Pionierarbeit im Bereich der Display-Steuerung“, sagt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors und Vorsitzender der ISELED Allianz. „In den Fahrzeugkonzepten von morgen erkennen wir, dass die Bereiche Licht und Display zusammenwachsen. Mit unserer neuesten ISELED/ILaS-Technologie bieten wir neben unserem bewährten APIX-Link für Displays nun auch Lösungen, um die immer größer werdende Zahl von LEDs und Sensoren im Auto wirtschaftlich anzusteuern."



ILaS® und ISELED® sind Warenzeichen der INOVA Semiconductors GmbH.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 170 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova im Jahre 2016 ISELED - die „Digitale LED“ - vorgestellt und davon bereits 100 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

