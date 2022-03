Inova Semiconductors von Capital und CHIP in verschiedenen Studien als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet München, 02. März 2022 – Zwei unabhängige Studien zählen Inova Semiconductors erneut zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands. So hat die vom Wirtschaftsmagazin Capital und Statista in 20 Branchen und Industriebereichen durchgeführte Befragung von ca. 3.600 Innovationsexperten Inova Semiconductors als eines der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands 2022“ bewertet. Bei der von der PC-Zeitschrift CHIP und Globis Management Consulting durchgeführten Studie dienten die Patente eines Unternehmens als Gradmesser für dessen Innovationskraft. Sie würdigten den Münchner Halbleiterhersteller im Bereich „Elektro & Elektronik“ als „Digital Innovator 2022“.



„Die beiden Auszeichnungen von Capital und CHIP sind eine große Ehre für uns. Trotz eines durch die Pandemie bedingten sehr schwierigen Marktumfelds zeigt Inova Semiconductors, dass es auch in Ausnahmezeiten ein innovatives Unternehmen bleibt“, erklärt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors. „Seit 2018 wurden wir jetzt jedes Jahr und von verschiedenen Magazinen und Instituten für unsere Innovationskraft ausgezeichnet.“



Innovationsexperten bewerten Unternehmen

Zum dritten Mal führte das Wirtschaftsmagazin Capital zusammen mit dem Datenanalyse-Haus Statista eine Studie zu Deutschlands innovativsten Unternehmen durch. Die Auswertung erfolgte in verschiedenen Industriebereichen von der Autoindustrie über den Chemiesektor bis hin zu Energie und Umwelt. Befragt wurden rund 3.600 Innovationsexperten, die Unternehmen ihrer Branchen bewerten sollten.

Die Teilnehmer wurden unter anderem gebeten, Unternehmen zu empfehlen, die sie in ihrer Branche für besonders innovativ halten. Zudem sollten sie angeben, wie sehr verschiedene vorgegebene Empfehlungsgründe für die jeweiligen Unternehmen zutreffen, etwa „liefert regelmäßig innovative Produkte“ oder „hat innovationsfördernde Geschäftsprozesse installiert“. Die Teilergebnisse flossen mit unterschiedlichen Gewichten ins Gesamtergebnis ein und wurden in ein Ein-bis-Fünf-Sterne-Schema übertragen.



Patentanmeldungen belegen Innovationskraft

Bei der Chip-Studie dienten die Patente eines Unternehmens und deren Relevanz als Gradmesser für dessen Innovationskraft. Die Untersuchung beschränkte sich auf deutsche Anmelder, die Patentanmeldungen der Jahre 2018 bis 2020 bilden die wichtigste Datengrundlage. Es wurden nur Patentklassen ausgewertet, die in den Bereich digitale Innovation gehören. Im angegebenen Zeitraum wurden ca. 31.000 Patente weltweit für deutsche Anmelder registriert, darunter 7.380 Erstanmeldungen. Nur diese neuen Patente wurden bewertet und in das Ranking gebracht. Insgesamt waren rund 2.000 deutsche Unternehmen oder Konzerne aus allen Wirtschaftsbereichen und der Wissenschaft involviert.



Die kompletten Studien sind veröffentlicht auf den Websites von

Capital: https://www.capital.de/wirtschaft-politik/das-sind-deutschlands-innovativste-unternehmen--31634000.html und

Chip: https://www.chip.de/artikel/Die-innovativsten-Unternehmen-Deutschlands-Alle-Ergebnisse_184042731.html



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - weit über 150 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova die ISELED-Technologie im Jahre 2016 entwickelt und liefert bereits erste Produkte. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

