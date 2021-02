Presseinformation von Inova Semiconductors im Namen der ISELED-Allianz ISELED-Allianz begrüßt fünf neue Mitglieder Namhafte Elektronikunternehmen aus vielen Industriebereichen erweitern das Potenzial der innovativen LED-Technologie München, 25. Februar 2021 – Die ISELED Allianz gibt bekannt, dass mit Alps Alpine, Grammer, Harvatek, OSRAM Continental und Yanfeng fünf weitere Mitglieder dem Industrieverbund beigetreten sind. Somit kommt das offene Branchenbündnis aktuell auf 38 Unternehmen. Diese decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, um ISELED als Standardlösung zu etablieren.



Die ISELED Allianz verfolgt das Ziel, rund um die ISELED-Technologie ein umfassendes Ökosystem zu schaffen. Durch die Erweiterung des ursprünglichen ISELED-Protokolls um das neue ILaS Bus-Konzept (ISELED Light and Sensor Network) hat sich das Anwendungsspektrum für ISELED noch signifikant vergrößert. Mit ILaS lassen sich künftig nicht nur LED-Elemente, sondern auch andere Komponenten wie Matrix-LED-Leuchten, Sensoren und Aktoren in hoher Zahl über eine einfache Zweidrahtleitung ansteuern.



„Das breite Spektrum der Allianzmitglieder aus unterschiedlichsten Industriesegmenten verleiht der ISELED-Technologie eine immer größere Dynamik. So wird die Technologie unter anderem von mehreren führenden LED-Herstellern, Mikrocontroller-Anbietern und Tier-1-Automobil-Zulieferern unterstützt“, erklärt Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors und einer der Gründerväter der ISELED Allianz. „Vor diesem Hintergrund freut sich die ISELED Allianz auf die fünf neuen Mitglieder, die das ISELED-Ökosystem erweitern und noch leistungsfähiger machen.“



„Die Alps Alpine Europe GmbH ist sehr dankbar für den Beitritt zur ISELED Alliance. Als führender Partner für die globale Automobilindustrie sind wir stolz darauf, eine große Vielfalt an hochmodernen Technologielösungen anbieten zu können. Dynamisch steuerbare Beleuchtung ist ein Schlüsselfaktor für mehr Sicherheit, Komfort und Wertschätzung. Die bereits implementierte ISELED-Technologie ist erst der Anfang einer neuen Ära der Funktionsintegration für das, was wir 'Digital Cabin' nennen“, sagt Sascha Kunzmann, Vice President Engineering Division, Alps Alpine Europe GmbH.



„Ich persönlich verfolge die Entwicklung der ISELED-Technologie seit den ersten Veröffentlichungen in 2016 sehr intensiv. Mittlerweile hat sich, getrieben über die ISELED-Allianz, ein sehr vollständiges Ecosystem gebildet, welches der Industrie einen vereinfachten Einstieg in komplexe RGB-Ambientebeleuchtung ermöglicht. Seitens Grammer freuen wir uns auf intensiven Austausch innerhalb der Allianz,“ kommentiert Dr. Marco Redwitz, Director global R&D electronics / mechatronics, Director advanced development, Grammer AG.



„Wir freuen uns als OSRAM Continental nun Teil der ISELED Allianz zu sein. Der bisherige ISELED Fokus auf Ambientebeleuchtung kann durch unsere Expertise im Bereich Projektion wesentlich erweitert werden. Gemeinsam mit den anderen Partnern möchten wir die Applikationsfelder für smarte LEDs vorantreiben und das große Interesse am Markt bedienen,“ sagt Dr. Christoph Gärditz, Head of Interior Lighting bei OSRAM Continental



„Die ISELED Allianz hat ein hervorragendes Ökosystem geschaffen, um diese innovative Technologie zu entwickeln. Yanfeng bringt starke Kompetenzen in den Bereichen Interieur, Exterieur und elektronische Integration ein, um die nächste Stufe der Licht- und HMI-Integration in alle Oberflächen im Fahrzeuginnenraum zu definieren und zu ermöglichen. ISELED und ILaS sind wichtige Wegbereiter für unsere Vision der Smart Cabin, und wir freuen uns, nun Teil der ISELED Allianz zu sein und die Vorteile dieser Technologie zu fördern. Mit unserer globalen Präsenz sowie unserer umfassenden Kenntnis aller Märkte – insbesondere des chinesischen – werden wir auch dazu beitragen, die Akzeptanz und Durchdringung von ISELED auf diesem Markt zu beschleunigen,“ sagt Christophe Pincemin, Director Product Line Lighting bei Yanfeng Technology.



„Last but not least freut sich die ISELED Allianz mit Harvatek, einem der führenden Hersteller von Halbleiterchips und LEDs, ein weiteres Schwergewicht in ihren Reihen begrüßen zu dürfen,“ ergänzt Robert Kraus.



Über die ISELED Allianz



Die ISELED Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, ein umfassendes Ökosystem – sprich eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil – auf Basis der ISELED-Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED-Produkte von mehreren Herstellen verfügbar, dazu auch ein komplettes Demo-Kit. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Mitglieder gibt es auf der Website der ISELED Allianz: https://iseled.com/ Über Inova Semiconductors



Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - über 150 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova die ISELED-Technologie im Jahre 2016 entwickelt und liefert bereits erste Produkte. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Halbleiter-Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter:https://www.inova-semiconductors.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG