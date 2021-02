Inova Semiconductors als „Digital Innovator 2021“ ausgezeichnet Die PC-Zeitschrift Chip zählt in ihrer Studie „Digital Innovator 2021“ das Münchner Halbleiter-Unternehmen zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands München, 17. Februar 2021 – Die PC-Zeitschrift Chip hat gemeinsam mit den Experten von Globis Management Consulting eine umfassende Untersuchung digitaler Innovationen durchgeführt. Ziel war es, deutsche Unternehmen zu finden, die sich beim digitalen Ideenwettbewerb auszeichnen und die aktuellen Entwicklungen vorantreiben. Inova Semiconductors wurde für seine Innovationskraft im Bereich „Elektronik“ als „Digital Innovator 2021“ gewürdigt.



Robert Kraus, CEO von Inova Semiconductors, freut sich über die erneute Auszeichnung: „Ich bin wirklich stolz auf diese großartige Leistung des gesamten Teams. Die Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland zeigt eindrucksvoll, dass wir auch nach vielen Jahren im Business ein sehr kreatives Unternehmen sind und den Ehrgeiz und vor allem aber auch das Können haben, um in der High-Tech-Industrie und hier auch noch in der Königsklasse – dem Automotive-Markt – an vorderster Technologiefront zu stehen.“



Als Gradmesser für die Innovationskraft der Unternehmen dienten deren Patente. Die Untersuchung beschränkt sich auf deutsche Anmelder, die Patentanmeldungen der Jahre 2017 bis 2019 bilden die wichtigste Datengrundlage. Es wurden nur Patentklassen ausgewertet, die für die digitale Technik relevant sind. Das sind zum Beispiel die Bereiche Datenverarbeitung, Sprachanalyse und -erkennung, Speicherung und Kommunikationstechnik. Aber auch Patente in den Bereichen Halbleiterbauelemente, elektronisches Schalten oder elektrische Nachrichtentechnik sind in die Analyse eingegangen.



Im genannten Zeitraum wurden ca. 15.000 Patente weltweit für deutsche Anmelder registriert, darunter etwa 5.000 Erstanmeldungen. Insgesamt waren knapp unter 3.000 deutsche Anmelder in die Registrierungen involviert. Eine größere Zahl von Anmeldern trat dabei als Mitanmelder mit vielen weiteren Anmeldern eines Patents auf. Die Patente wurden dann anteilmäßig gezählt. So konnten 2.175 Anmelder ermittelt werden, die rechnerisch mindestens ein Patent angemeldet haben und für die Untersuchung relevant waren. Insgesamt wurden 186 Unternehmen aus gut einem Dutzend Branchen als digitale Innovatoren identifiziert und ausgezeichnet.



Die komplette Studie ist auf der Website der PC-Zeitschrift Chip veröffentlicht.

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen - über 150 Millionen - ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, hat Inova die ISELED-Technologie im Jahre 2016 entwickelt und liefert bereits erste Produkte. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Halbleiter-Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet.



