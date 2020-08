Pressemitteilung von Inova Semiconductors im Namen der ISELED Alliance Marquardt, Preh und TactoTek stärken als neue Mitglieder die ISELED Alliance Auf dem ISELED-Workshop in München werden neueste Entwicklungen auf Grundlage der innovativen LED-Technik vorgestellt München, 24. August 2020 – Die ISELED-Technologie wird mittlerweile von mehr als 30 Mitgliedern der ISELED Alliance unterstützt. Dieses offene Branchenbündnis verfolgt das Ziel, ein umfassendes Systemkonzept für die innovative Automobilbeleuchtung auf Basis der ISELED-Technik zu entwickeln. Vor kurzem sind Marquardt, Preh und TactoTek der Allianz als neue Mitglieder beigetreten, was die Möglichkeiten dieser innovativen Technik weiter stärkt und ausweitet.



Starke Unterstützung in der Industrie



Mit Marquardt, Preh und TactoTek als neuen Mitgliedern wächst die ISELED Alliance weiter, da immer mehr Firmen das Potential dieser innovativen Technik erkennen. Damit umfasst die ISELED Alliance mit Stand August 2020 folgende Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge): Allegro MicroSystems, Brightek, Cemm Thome, designLED, Dominant Opto Technologies, Dräxlmaier, Dr. Schneider, Elmos, Everlight, feno, Grupo Antolin, Hella, Inova Semiconductors, iSYS RTS, ITSWELL, Lightworks, Lucie Labs, Magna Lighting, Marquardt, Melexis, Microchip, novem, NXP, Osram Opto Semiconductors, Preh, Prettl Group, TactoTek, Techniplas, TE Connectivity, UG Systems, die Universität Pforzheim, Valeo und Xingyu. Weitere Informationen finden man unter https://www.iseled.com/.



Das 1925 gegründete Familienunternehmen Marquardt mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim gehört zu den weltweit führenden Herstellern von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen. Die Produkte des Mechatronik-Spezialisten – darunter Bedienkomponenten, Fahrzeugzutritts-, Fahrberechtigungs- und Batteriemanagementsysteme für elektrobetriebene Fahrzeuge – kommen bei vielen namhaften Kunden der Automobilindustrie zum Einsatz. Die Marquardt-Gruppe zählt weltweit rund 10.500 Mitarbeiter an 20 Standorten auf vier Kontinenten. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei über 1,3 Milliarden Euro. Jedes Jahr investiert Marquardt etwa 10 Prozent des Umsatzes in Forschung & Entwicklung.



Als global aufgestellter Automobilzulieferer beschäftigt die Preh Group aktuell rund 7.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro (2019). Preh wurde 1919 in Bad Neustadt a. d. Saale gegründet und gehört seit 2011 zur Joyson-Gruppe, einem der weltweit 30 größten Automobilzulieferern. Zu den Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen zählen insbesondere HMI-Systeme für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie E-Mobility-Steuergeräte.



„Als neues Mitglied wird Preh unter anderem sein Know-how im Bereich der Smart Surfaces in die ISELED Alliance einbringen. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen mit der Ausleuchtung von Bedienoberflächen und haben u.a. bei Anwendungen mit „Black Panel Effect“ Pionierarbeit geleistet. Zusammen mit unserer Schwestergesellschaft JoysonQuin, die sich auf Interior Trim spezialisiert hat, können wir neue Impulse für Smart Surfaces setzen,“ sagte Dr. Stephan Weng , CEO von Preh.



TactoTek Oy mit Sitz in Finnland beschäftigt sich mit der Entwicklung, industriellen Nutzung und Vermarktung der IMSE-Technik (Injection Molded Structural Electronic), die die Art und Weise verändert, in der elektronische Bauteile entworfen und hergestellt werden. Bei der Fertigung von IMSE-Teilen werden nicht nur saubere, additive Verfahren und weniger Kunststoffe verwendet, sondern es werden auch weniger Treibhausgase emittiert.



„Beleuchtung ist ein wesentliches Feature für IMSE-Designs und ISELED-SIP(System-in-Package)-LEDs vereinfachen die Implementierung von leistungsfähigen Beleuchtungslösungen, wie sie unsere Kunden wünschen,“ sagte Jussi Harvela, CEO von TactoTek. „Indem wir unsere Stärken mit verschiedenen Technologien kombinieren, arbeiten wir mit ISELED-Partnern zusammen, um zu testen und zu verifizieren wie ISELED-LEDs mit Hilfe kosteneffizienter und smarter 3D-Oberflächen und hochvolumigen Standard-IMSE-Fertigungstechnologien vergossen werden können.“



Wachsendes ISELED-Produktspektrum



Mitglieder der ISELED Alliance entwickeln kontinuierlich verschiedene Lösungskonzepte, die sich auf den Automobilmarkt konzentrieren. Die Produktpalette umfasst LED-Module, Standalone-Treiber/Controller, spezialisierte Mikrocontroller und Entwicklungs-Kits. Systeme, in denen ISELED-Bauteile mit Optiken kombiniert werden, befinden sich in der Entwicklung. Und die Erfolgsstory geht weiter – gerade hat die Allianz die Spezifikation der 2. Generation von ISELED fertiggestellt: Die neuen Produkte werden eine höhere Farbortgenauigkeit im gesamten Temperaturbereich und höhere Stromklassen bieten. Ein weiterer Meilenstein ist die Erweiterung des ursprünglichen, lokalen ISELED-Protokolls auf einen echten Feldbus im gesamten Auto. Das wird durch die Entwicklung des ILaS-Buskonzepts (ISELED Light and Sensor network) ermöglicht. Mit ILaS können nicht nur LEDs (z. B. RGB oder Infrarot), sondern auch andere Bauelemente wie Matrix-LED-Scheinwerfer, Sensoren und Stellantriebe in großer Zahl über ein einfaches, ungeschirmtes zweiadriges Kabel angesteuert werden. Ein erster ILaS-Testchip steht bereits zur Verfügung. Er erfüllt alle gesteckten Ziele, auch die angestrebte hohe Robustheit hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit.



Am 3. September 2020 findet die 3. ISELED-Konferenz im Format eines Workshops statt, der teils als Präsenzveranstaltung und teils als Livestream abgehalten wird. Dort stellen die Mitglieder der ISELED Alliance dies alles detailliert vor und präsentieren neueste Produkte und Systemlösungen rund um ISELED. Weitere Informationen unter: https://www.iseled-conference.com/ Über Inova Semiconductors



Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist spezialisiert auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Neben den erfolgreichen und in hohen Stückzahlen ausgelieferten APIX (Automotive Pixel Link)-Produkten, die bereits in der dritten Generation verfügbar sind, bietet Inova auch innovative Lösungen für LED-Beleuchtungen in Automobilen und anderen Industrien auf Basis der ISELED-Technologie an. Die Halbleiter-Produkte von Inova werden von führenden Halbleiter-Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://www.inova-semiconductors.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG