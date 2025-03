Solid Sands und HighTec kündigen Partnerschaft zur Qualifizierung von Rust-Bibliotheken für Automotive an Saarbrücken und Amsterdam/Niederlande, 10. März 2025 – Die HighTec EDV-Systeme GmbH und Solid Sands B.V. freuen sich, ihre strategische Zusammenarbeit bekannt zu geben, die darauf abzielt, eine Sicherheitsqualifizierung der Rust-Kernbibliothek in Automobilanwendungen zu ermöglichen. Diese Partnerschaft bringt HighTecs bewährte Compiler-Technologie und Tools für Rust und C/C++ mit der Expertise von Solid Sands in der Bibliotheksqualifizierung zusammen. Mit vereinten Kräften begegnen beide Unternehmen der wachsenden Nachfrage nach effizienter, sicherer und kostengünstiger Entwicklung von Automobilanwendungen mit Rust. Diese moderne Sprache verbessert die Speichersicherheit und gewährleistet die Interoperabilität mit C/C++-Legacy-Code. Darüber hinaus verbessert sie die Produktivität und ist damit die ideale Wahl für zukunftssichere, sicherheitskritische Embedded-Systeme.



HighTec bietet eine einheitliche Rust- und C/C++-Toolchain-Lösung aus einer Hand mit Langzeitverfügbarkeit gemäß den Anforderungen der Automobilindustrie. Als Pionier in der Bereitstellung von ISO 26262 ASIL D qualifizierten Multi-Architektur Rust und C/C++ Compiler Lösungen, gewährleistet HighTec nahtlose Integration und Sicherheitskonformität. Solid Sands, der weltweit führende Anbieter von Verifikations- und Qualifizierungstechnologien für C- und C++-Compiler und -Bibliotheken, steuert seine bewährten Methoden und Testsuiten für die strenge Softwareverifikation bei.



Die Sicherheitsqualifikation der Rust-Kernbibliothek baut sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Tests auf und ergänzt die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen und die vollständige Codeabdeckung. Rückverfolgbarkeit ist für sicherheitskritische Rust-Anwendungen unerlässlich. Sie wird in die SuperGuard Library Safety Qualification Suite von Solid Sands integriert und in enger Zusammenarbeit mit Automotive-Kunden entwickelt. Dieser Ansatz gewährleistet die Einhaltung der realen Anforderungen der Automobilindustrie und entwickelt sich gleichzeitig mit den Anforderungen der Branche weiter.



Die Verwendung von Rust für die Softwareentwicklung im Automobilbereich ist ein strategischer Schritt, um den wachsenden Herausforderungen der Branche in Bezug auf funktionale Sicherheit, Security und Systemkomplexität zu begegnen. Die Kompilierzeit, die Speichersicherheit, die Effizienz, die verbesserten Sicherheitsfunktionen und die Produktivitätsvorteile von Rust sowie seine Fähigkeit, inkrementell in bestehenden C/C++-Code integriert zu werden, machen es ideal für die strengen Anforderungen von Automobilanwendungen. Die Partnerschaft zwischen HighTec und Solid Sands, die der Automobilindustrie ein maßgeschneidertes, umfassendes Qualifizierungs-Framework bietet, wird die Einführung von Rust weiter fördern.



„Wir haben einen signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Rust festgestellt, wobei viele Kunden aktiv nach unserer Unterstützung für die Qualifizierung von Rust-Toolchains gefragt haben. Wir freuen uns sehr, auf unserer langjährigen Zusammenarbeit mit HighTec aufzubauen und nun gemeinsam an der Qualifizierung von Rust-Toolchains zu arbeiten“, sagte Sjoerd van der Zwaan, Chief Product Officer bei Solid Sands. „Wir gehen davon aus, dass Rust mit C und C++ koexistieren wird, was die Notwendigkeit einer vollständig integrierten und qualifizierten Toolchain unterstreicht, um die sich entwickelnden Anforderungen der Industrie zu unterstützen.“



„Diese Zusammenarbeit mit Solid Sands unterstreicht unser Engagement für innovative Open-Source-Lösungen und für die Bereitstellung von Lösungen für die Automobilindustrie im Rust-Ökosystem“, sagte Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV Systeme GmbH. „Mit diesem Qualifizierungsframework ermöglichen wir Automotive-Kunden die sichere Kombination von bestehendem C/C++-Code mit Rust und seiner Kernbibliothek, um die Trends Shift-left und SDV zu bedienen, die kosteneffiziente, innovative und sichere Automotive-Systeme erfordern.“



Weitere Informationen über die Compiler Tools von HighTec für Rust und das Rust-Ökosystem sind erhältlich unter https://hightec-rt.com/rust. Weitere Informationen über die Library Safety Qualification Suite von Solid Sands sind erhältlich unter https://solidsands.nl/products/superguard.



Über Solid Sands B.V.



Solid Sands ist der weltweit führende Anbieter von Verifikations- und Qualifikationstechnologie für C- und C++-Compiler und -Bibliotheken. Die Produkte von Solid Sands unterstützen Unternehmen dabei, sowohl die höchsten Qualitätsziele als auch die aktuellsten Anforderungen der funktionalen Sicherheitsstandards zu erreichen. Durch die Entwicklung der bestmöglichen Testsuiten für C- und C++-Compiler, -Bibliotheken und -Analyse-Tools steht Solid Sands an der Spitze der Softwareprüfung und -qualifizierung. Der Name des Unternehmens verbindet Sand – die weltweit am häufigsten vorkommende Siliziumquelle – mit der Solidität und Sicherheit, die man von branchenführenden Test- und Validierungstechnologien erwartet. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens finden Sie unter www.solidsands.nl. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



