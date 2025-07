Neuester HighTec C/C++-Compiler zertifiziert nach ISO 26262 ASIL D für Infineon AURIX™ Aktuelle C/C++-Zertifizierung ergänzt die bestehende Rust-Zertifizierung von HighTec und fördert die hybride Entwicklung sicherheitskritischer Automotive-Software für AURIX™ TC4xx und TC3xx Saarbrücken, 10. Juli 2025 – HighTec EDV-Systeme GmbH hat für ihren neuesten TriCore C/C++-Compiler die Zertifizierung nach ISO 26262 für funktionale Sicherheit bis ASIL D durch TÜV NORD erhalten. Die Zertifizierung gilt für die neueste Version 9.1.2 und bekräftigt das konsequente Engagement von HighTec für die funktionale Sicherheit von Embedded-Systemen. Von diesem Meilenstein profitieren insbesondere Automotive-Softwareentwickler, die mit AURIX™ TC4xx und TC3xx MCUs von Infineon arbeiten. Diese Zertifizierung bietet Entwicklern in Verbindung mit dem Qualification Kit mehr Flexibilität und reduziert ganz erheblich den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Qualifizierung sicherheitskritischer Automotive-Anwendungen. Mit der Zertifizierung, die nun sowohl für C/C++- als auch Rust-Compiler-Tools gilt, ermöglicht HighTec Softwareentwicklern einen hybriden Entwicklungsansatz, bei dem sicherheitsqualifizierter Legacy-C/C++-Code mit modernem, speichersicherem Rust-Code kombiniert wird und dabei die höchsten Sicherheitsstandards vollständig erfüllt.



Die für Automotive-Anwendungen geeigneten Compiler von HighTec für C/C++ und Rust basieren auf der hochmodernen Open-Source-Technologie LLVM und bieten Entwicklern schnelle Build-Zeiten und eine robuste Codeoptimierung. Die nun erfolgte Zertifizierung des C/C++-Compilers nach ISO 26262 bis ASIL D stärkt einmal mehr das Functional-Safety-Portfolio von HighTec. Als erster Anbieter eines ISO 26262-zertifizierten Rust-Compilers für Infineon AURIX ermöglicht HighTec Automotive-Softwareentwicklern nun den Einsatz einer universellen, sicherheitszertifizierten Toolchain-Technologie für hybride Software-Designs, die Legacy-C/C++-Code mit modernem, speichersicherem Rust-Code kombinieren.



Durch die Unterstützung für C/C++ und Rust bietet die universelle Compiler-Technologie von HighTec eine nahtlose Lösung für Entwickler, die AURIX TC4xx und TC3xx Mikrocontroller von Infineon einsetzen. Die Interoperabilität zwischen den beiden Sprachen ermöglicht es ihnen, Rust schrittweise in bestehende Projekte zu integrieren. Beispielsweise durch die Isolierung von Modulen, die für die Cybersecurity entscheidend sind, im speichersicheren Rust, während die Legacy-Funktionalität in C/C++ beibehalten wird. Das gemeinsame LLVM-Backend, der Linker und die Build-Infrastruktur gewährleisten einen konsistenten Output, schützen bestehende C/C++-Investitionen und erhalten die systemweite Integrität, ohne dass Toolchains, Workflows oder weitere Qualifizierungsmaßnahmen aufgeteilt werden müssen.



„Unser Ziel ist es, der Premium-Anbieter von Tools aus einer Hand für sicherheitskritische Automotive-Anwendungen zu sein und Entwickler zu unterstützen, die auf AURIX-Plattformen arbeiten“, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec EDV-Systeme. „Mit der ISO 26262-Zertifizierung für unsere beiden neuesten C/C++- und Rust-Compiler bieten wir eine einheitliche, sicherheitszertifizierte Toolchain für AURIX, die die Lücke zwischen bewährtem Legacy-Code und modernem, sicherem Design schließt. Das reduziert den Qualifizierungsaufwand, vereinfacht die hybride Entwicklung und ermöglicht es Kunden, mehr ihrer Ressourcen für die Weiterentwicklung von Innovationen für softwaredefinierte Fahrzeuge einzusetzen.“



Weitere Informationen zu den ISO 26262 ASIL D-zertifizierten C/C++- und Rust-Compilern von HighTec unter https://hightec-rt.com/products/development-platform.

Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG