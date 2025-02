GigaDevice erweitert durch Partnerschaft mit HighTec Software-Entwicklungs-Toolchain für GD32 Automotive-MCUs GigaDevice stärkt mit der Partnerschaft mit HighTec das Tools-Ökosystem: Der HighTec C/C++ Compiler unterstützt die GigaDevice GD32A7x-Serie für mehr Zuverlässigkeit und Leistung in Automotive-Safety-Anwendungen Saarbrücken, 18. Februar 2025 – In enger Kooperation mit GigaDevice Semiconductor Inc. kündigt die HighTec EDV-Systeme GmbH die vollständige Unterstützung ihrer C/C++-Compiler-Suite für die GD32A7x-Serie von GigaDevice an. Die C/C++ Suite von HighTec basiert auf der modernen Open-Source-Technologie LLVM (Low Level Virtual Machine) und ermöglicht es Automotive-Software-Entwicklern, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit der GD32A7x 32-Bit-Arm®-Automotive-Plattform voll auszunutzen. Der nach ISO 26262 ASIL D qualifizierte Compiler von HighTec generiert optimierten Code für Safety-relevante Anwendungen basierend auf GD32A7x-Mikrocontrollern, wie z. B. Karosserie- und Zonensteuerungen oder Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Als Toolspartner von GigaDevice und der GD32A7x-Serie bietet HighTec fortschrittliche und zuverlässige Compiler-Technologie für deren neueste Architekturen.



Die GD32A7x-Familie von GigaDevice besteht aus Automotive-geeigneten 32-Bit-Mikrocontrollern, die die hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung anspruchsvoller Motor- und Leistungsanwendungen im Automotive-Bereich erfüllen. Die MCUs verfügen über einen integrierten Hardware-Multiplikator/Teiler, einen DSP-Befehlssatz und eine Gleitkommaeinheit (floating-point unit, FPU) mit einfacher Genauigkeit, die die Verarbeitungseffizienz für leistungsstarke und stromsparende Anwendungen verbessert. Mit dem Compiler-Support für GD32A7x-MCUs durch HighTec erweitert GigaDevice sein Ökosystem für den Automotive-Sektor.



Die LLVM-basierte HighTec C/C++ Compiler Suite kann als eigenständiges Tool oder innerhalb der integrierten Entwicklungsumgebung (DIE) von HighTec genutzt werden. Zusätzlich zum Arm-Main-Core der GigaDevice GD32A7x-MCU unterstützt der Multi-Architektur-Compiler auch alle Co-Prozessoren auf den Mikrocontrollern, wie das Module Global Time Management (GTM) und die Multi Channel Sequencer (MCS), und ermöglicht so die C-Programmierung für das neueste GTM IP 4.1 für Automotive-Anwendungen. Der Compiler von HighTec unterstützt GD32A7x MCALs sowie AUTOSAR-Plattformen und zertifizierte Standardbibliotheken, die der höchsten Sicherheitsstufe ISO 26262 bis ASIL D entsprechen.



„Mit seiner bewährten C/C++-Compiler-Suite bereichert HighTec unser Ökosystem für Automotive-Kunden“, sagt Monica He, Leiterin der Abteilung für Automotive-Produkte bei GigaDevice. „Die fortschrittlichen Funktionen des Compilers von HighTec ermöglichen es Entwicklern von Automotive-Software, die Funktionen des GD32A7 voll auszuschöpfen und einen hochoptimierten, zuverlässigen und leistungsstarken Code zu erstellen.“



„Dank der Partnerschaft mit GigaDevice können wir unseren Kunden mit unserem sicherheitszertifizierten HighTec C/C++-Compiler dabei helfen, ihren Entwicklungsprozess für Automotive-Safety-Anwendungen auf Basis der GD32A7-SoCs von GigaDevice zu beschleunigen und optimieren und dabei Sicherheit und Leistung zu gewährleisten“, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec EDV-Systeme.



Weitere Informationen zu dem ASIL D-qualifizierten C/C++-Compiler von HighTec für die GD32A7x-Automotive-MCUs von GigaDevice stehen zur Verfügung unter www.hightec-rt.com/products/development-platform.



Über GigaDevice



GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE Stock Code 603986) ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und unterhält Niederlassungen in vielen Ländern und Regionen weltweit, die den Kunden vor Ort Unterstützung bieten. GigaDevice hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein komplettes Ökosystem mit umfangreichen Produktlinien aufzubauen – mit Flash-Speichern, MCUs, Sensoren und Stromversorgungen als treibende Kraft. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automotive, Computing, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation an. Das Managementsystem von GigaDevice ist nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. GigaDevice strebt ständig danach, das Technologieangebot für seine Kunden zu erweitern, und hat mehrere strategische Allianzen mit führenden Gießereien, Montage- und Testanlagen geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Weitere Informationen unter www.gigadevice.com



GigaDevice, GD32 und seine Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG