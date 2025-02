STMicroelectronics und HighTec EDV-Systeme arbeiten gemeinsam an der höheren Sicherheit softwaredefinierter Fahrzeuge Wenn Safety auf Safety trifft: STs Stellar-MCUs, zertifiziert nach der höchsten Stufe des Risikomanagements ISO 26262 ASIL D, werden jetzt von HighTecs Rust-Compiler mit gleichem Sicherheitslevel unterstützt Genf, Schweiz, und Saarbrücken, 4. Februar 2025 – STMicroelectronics (NYSE: STM), ein weltweit führender Halbleiterhersteller mit Kunden aus dem gesamten Spektrum der Elektronikanwendungen, und die HighTec EDV-Systeme GmbH, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, treiben die funktionale Sicherheit im Automotive-Bereich voran: Mit einer Komplettlösung für Rust, die die Entwicklung sicherheitskritischer Systeme beschleunigen wird – und softwaredefinierte Fahrzeuge noch sicherer und wirtschaftlicher macht.



Die Lösung unterstützt die Programmiersprache Rust und kombiniert den nach ISO 26262 ASIL D qualifizierten HighTec Rust Compiler mit STs Stellar, den ersten 28-nm-Mikrocontrollern, die nach demselben Sicherheitsstandard zertifiziert sind. Rust gewinnt in der Automobilindustrie aufgrund seiner hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitseigenschaften zunehmend an Bedeutung.



„Die Prinzipien von ‚softwaredefiniert‘ verändern das Fahrzeugdesign und das Fahrerlebnis, indem sie herkömmliche festverdrahtete elektronische Steuergeräte (ECUs) durch programmierbare Systeme ersetzen“, erklärte Davide Santo, Automotive Microcontroller Business Unit Director bei STMicroelectronics. „Dies ist die Zukunft für Fahrzeuge jeglicher Antriebsart und ermöglicht es Autoherstellern, ihre Produktpalette einfach zu differenzieren und Fahrzeugfunktionen dynamisch zu aktualisieren. Die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner HighTec stellt sicher, dass Automobilhersteller die Leistungsfähigkeit von Rust nutzen können und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards der Branche erfüllen.“



„Wir bei HighTec haben den ersten Compiler der Branche entwickelt, der die moderne und sichere Programmiersprache Rust unterstützt und für die höchste Stufe des Automotive-Functional-Safety-Standards ISO 26262 ASIL D qualifiziert ist“, sagte Mario Cupelli, CTO von HighTec EDV-Systeme. „Die Stellar-Mikrocontroller von ST sind auch die ersten 28-nm-Automotive-Komponenten, die nach ISO 26262 ASIL D zertifiziert sind. Dadurch passen sie perfekt zu unserem Compiler und bieten den Kunden eine Komplettlösung, die nahtlos Sicherheit über Compiler, Hardware und Software hinweg gewährleistet.“



Automobilhersteller stehen unter dem hohen Druck, Entwicklungszyklen zu verkürzen und sich weiterentwickelnde Sicherheitsstandards zu erfüllen. Dank der Kooperation von ST und HighTec bekommen sie eine robuste und leistungsstarke, sicherheitskonforme Lösung für die Entwicklung von Automobilsoftware an die Hand. Die Integration des ASIL D-qualifizierten HighTec Rust Compilers mit der Stellar MCU-Familie beschleunigt die Entwicklung sicherheitskritischer Systeme, verkürzt die Markteinführungszeit und gewährleistet gleichzeitig die strikte Einhaltung der Automotive-Safety-Anforderungen.



Rust mit seiner Speichersicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit wird immer beliebter bei der Entwicklung von sicherheitskritischen Automotive-Systemen und wird die Zukunft der Automobilindustrie prägen. Mit der Rust-Compiler-Unterstützung von HighTec für Stellar-Produkte bietet ST seinen Automobilkunden eine integrierte, funktionsreiche und effiziente Toolchain, die Entwicklungszyklen beschleunigt und gleichzeitig die Einhaltung der ISO 26262 gewährleistet.



Die gemeinsame Vision von ST und HighTec ist die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards in der Automobilindustrie entsprechen. Die enge Zusammenarbeit stellt sicher, dass Entwickler Rust zusammen mit ihrer wertvollen C/C++-Codebasis in ihre sicherheitskritischen Projekte mit Stellar integrieren und die Entwicklung von Safety-relevanten Systeme beschleunigen können – das verkürzt die Markteinführungszeit und gewährleistet die Einhaltung der strengen Automotive-Safety-Anforderungen.



Weitere technische Informationen



Rust enthält Funktionen für die Sicherheit von Speicher, Prozess-Threads und Datentypen für eine besondere Widerstandsfähigkeit kritischer Fahrzeugsysteme. Die Laufzeit-Effizienz von Rust in Bezug auf Ausführungszeit und Speichernutzung ist mit C/C++ vergleichbar. Diese Eigenschaften senken die Kosten für die Softwareentwicklung und -wartung erheblich, verkürzen die Entwicklungszyklen und erhöhen die Sicherheit.



Der HighTec Compiler für C/C++- und Rust für Automotive-Anwendungen nutzt die Sicherheitsmerkmale von Rust und erlaubt die hybride Entwicklung zusammen mit bestehendem C/C++-Code zur Entwicklung von sicherer Automotive-Software für die nächste Generation softwaredefinierter Fahrzeuge.



Die Stellar-Automobil-MCUs von ST basieren auf Arm® Cortex®-R52+-Kernen und einer robusten, sicherheitsorientierten Hardware-Architektur. Sie sind die ersten 28-nm-MCUs mit ISO 26262 ASIL D-Zertifizierung, ausgestellt Anfang 2024 von einem akkreditierten Prüfinstitut. Darüber hinaus entsprechen die Stellar-MCUs den Cybersicherheitsstandards der ISO 21434 und den Anforderungen der UN155, wodurch die Einhaltung der neuesten Sicherheitsstandards gewährleistet ist. Sie bieten eine außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und Integration für die nächste Generation von Fahrzeugen, Elektrifizierung und sicherheitskritischen Systemen.



Der HighTec Rust Compiler ergänzt die bereits etablierte HighTec C/C++ Compiler-Suite. Beide sind nach der höchsten Sicherheitsstufe ISO 26262 ASIL D qualifiziert und ermöglichen es Automotive-Software- Entwicklern, die hohe Zuverlässigkeit und die Leistungsmerkmale der Stellar MCUs von ST voll zu nutzen. Die Toolchain basiert auf der modernen Open-Source-Technologie LLVM und ermöglicht eine hybride Entwicklung von Rust-Code zusammen mit C/C++-Code, was den Übergang zu modernen Softwarearchitekturen erleichtert. Die Stellar-MCUs von ST in Verbindung mit dem HighTec Rust Compiler ermöglichen die nahtlose Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen.



Weitere Informationen über den nach ISO 26262 ASIL D qualifizierten HighTec Compiler für Rust und C/C++ für die Stellar-Automobil-MCUs von ST unter www.hightec-rt.com/rust.



Über STMicroelectronics



Zu ST gehören mehr als 50.000 Mitarbeiter in Entwicklung und Produktion von Halbleitertechnologien, die mit Fertigungsstätten nach dem neuesten Stand der Technik die gesamte Halbleiter-Lieferkette abdecken. Als unabhängiger Bauelementehersteller arbeiten wir mit mehr als 200.000 Kunden und Tausenden von Partnern an der Entwicklung und dem Bau von Produkten, Lösungen und Systemen, die ihren Herausforderungen und Chancen ebenso gerecht werden wie der Notwendigkeit, eine nachhaltigere Welt zu unterstützen. Unsere Technologien ebnen den Weg zu intelligenterer Mobilität, einem effizienteren Power- und Energiemanagement sowie zur großflächigen Einführung von mit der Cloud verbundenen autonomen Dingen. Wir streben das Erreichen unseres Ziels an, bis zum Jahr 2027 in Scope 1 und 2 sowie teilweise in Scope 3 klimaneutral zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.st.com



Media Relations Kontakt

Alexis Breton

Corporate External Communications

Tel: +33.6.59.16.79.08

alexis.breton@st.com

Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



