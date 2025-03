HighTec EDV-Systeme auf der embedded world 2025 (11.-13. März, Nürnberg), Halle 4, Stand 4.432 Neue Ära: Infineons virtueller Automotive-RISC-V-Prototyp mit Automotive-tauglichem HighTec-Compiler Saarbrücken, 11. März 2025 – Die HighTec EDV-Systeme GmbH gibt die Veröffentlichung ihres neuen LLVM-basierten, Automotive-tauglichen RISC-V-Compilers bekannt, der zur Unterstützung des virtuellen Automotive-RISC-V-Prototyps von Infineon entwickelt wurde. Diese HighTec Entwicklungsplattform ermöglicht eine nahtlose Software-Entwicklung noch vor der Verfügbarkeit der Hardware und bildet den Ausgangspunkt für Innovationen und die frühe Erforschung zukünftiger Infineon RISC-V-Lösungen. Sie adressiert die wachsende Nachfrage nach effizientem und skalierbarem Echtzeit-Hochleistungs-Computing in der Automobilindustrie, die durch die schnelle Einführung von Software-definierten Fahrzeugen (SDVs) angestoßen wird. RISC-V ist ein offener Standard, der bei der Entwicklung der nächsten Generation von E/E-Architekturen in der Automobilindustrie eine Schlüsselrolle spielen wird, während sich die Industrie weiterentwickelt.



Der HighTec RISC-V Compiler ist speziell für RISC-V IP-Implementierungen von marktführenden Anbietern optimiert und erreicht außergewöhnliche Benchmarks in Bezug auf Codedichte und hohe Performance. Auf der embedded world 2025 wird HighTec die nahtlose Integration seines RISC-V-Compilers mit dem virtuellen Automotive-RISC-V-Prototyp von Infineon demonstrieren. Eine CAN-Demo – ausgeführt in einer Virtualizer-SDK-Umgebung – zeigt die wesentlichen Fähigkeiten des Prototyps und ermöglicht zukünftige TriCore™-Migrations-Evaluierungen sowie Einblicke in zukünftige Design-Möglichkeiten.



„Wir entwickeln unser Automotive-RISC-V-Ökosystem ständig weiter, um kundenorientierte Systemlösungen anzubieten. Der Compiler von HighTec hat uns dabei geholfen, die Grundlage für unser RISC-V-Prototyp-Angebot zu schaffen, denn HighTec ist seit Jahrzehnten einer der vertrauenswürdigen Software-Tool-Partner von Infineon“, sagte Thomas Schneid, Senior Director Software, Partnership and Ecosystem Management bei Infineon Technologies. „HighTecs Compiler-Tools für den Automotive-Bereich ermöglichen es Entwicklern von Automotive-Software, einen kompakten und dennoch zuverlässigen und leistungsfähigen Code zu erstellen, der die Funktionen des virtuellen RISC-V-Prototyps von Infineon nutzt.“



„HighTec hat sich verpflichtet, seinen LLVM-basierten RISC-V-Compiler für die RISC-V-Lösungen von Infineon zu optimieren, um vollständige automobilgerechte Services zu bieten, die den höchsten Sicherheitsstandards im Automotive-Bereich entsprechen“, sagte Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV Systeme GmbH. „Unsere enge Partnerschaft mit Infineon garantiert eine umfassende Unterstützung vom ersten Prototyp bis zum produktiven Design.“



Um das Prototyping weiter zu unterstützen und die Entwicklung zu beschleunigen, hat HighTec in Zusammenarbeit mit Infineon, einem führenden Anbieter von RISC-V-IP, ein umfassendes Einstiegspaket zusammengestellt. Dieses Paket bietet einen frühzeitigen Zugang zum virtuellen Automotive-RISC-V-Prototyp von Infineon, zu Software-Tools und zu detaillierten Tutorials. Die Registrierung für den frühzeitigen Zugang ist ab sofort möglich, die volle Verfügbarkeit des Pakets ist für das 2. Quartal 2025 geplant.



Weitere Informationen über die HighTec Entwicklungsplattform für RISC-V sind erhältlich unter www.hightec-rt.com/risc-v-infineon. Über HighTec EDV-Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



