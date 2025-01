HighTec C/C++ Compiler Suite unterstützt RISC-V IP von Nuclei System Technology für Automotive-Anwendungen mit hohen Safety- und Security-Anforderungen Saarbrücken, 16. Januar 2025 – Die HighTec EDV-Systeme GmbH, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, unterstützt ab sofort die RISC-V CPU IP von Nuclei System Technology. Die HighTec C/C++-Compiler Tools für Automotive-Anwendungen basieren auf der modernen Open-Source-Technologie LLVM (Low Level Virtual Machine) und sind Safety-qualifiziert gemäß ISO 26262 bis ASIL D. Entwickler von Automotive-Software, die auf RISC-V-Architekturen arbeiten, profitieren von der nahtlosen Unterstützung der ebenfalls für funktionale Sicherheit zertifizierten RISC-V-Cores von Nuclei. Das Ergebnis: Ein kompakter und äußerst zuverlässiger Code für die anspruchsvollsten Automobilanwendungen mit hohen Anforderungen hinsichtlich Leistung und Sicherheit.



Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre hat Nuclei für seine NA300- und NA900-Prozessoren die Exida ASIL-D-Produktzertifizierung erhalten, die die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit der Automotive-MCUs von Nuclei und die hohe Kompetenz von Nuclei in der Entwicklung von CPU-IP nachweisen. Dies ist nicht nur für Nuclei von Bedeutung, sondern auch für das gesamte RISC-V-Ökosystem im Bereich der Automobilelektronik: Nuclei ist der erste RISC-V-CPU-IP-Anbieter weltweit, der die ASIL-D-Produktzertifizierung erhalten hat. Nuclei will damit das Vertrauen nationaler und internationaler Kunden in die Verwendung von RISC-V zur Herstellung von Automobilchips stärken.



Der HighTec C/C++ Automotive Compiler wurde mit dem Ziel entwickelt, alle nötigen technischen Anforderungen zu erfüllen, um die hohe Leistung und die einzigartigen Sicherheitsfunktionen der RISC-V-Cores von Nuclei voll auszuschöpfen. Der Compiler basiert auf der modernen Open-Source-Technologie LLVM (Low Level Virtual Machine) und ist in der Branche für seine schnellen Build-Zeiten und seine fortschrittlichen Code-Optimierungen bekannt. Der für funktionale Sicherheit zertifizierte C/C++-Compiler von HighTec wird mit einem Qualifizierungs-Toolkit geliefert, das die Entwicklung und Zertifizierung von sicherheitsrelevanten Automotive-Anwendungen beschleunigt.



„Die RISC-V CPU IP von Nuclei System Technology entspricht den höchsten Qualitätskontrollstandards der Industrie“, sagt Jianying Peng, CEO von Nuclei System Technology. „Für eine Verbesserung der Nutzererfahrung und die Optimierung der Debugging-Lösungen in den SoC-Designs unserer Kunden benötigen wir hochwertige Automotive-Compiler-Tools wie die von HighTec, um unsere Kunden bei ihrer Entwicklungsarbeit zu unterstützen. Mit der Verfügbarkeit des HighTec-Compilers erhalten unsere Automotive-Kunden zuverlässigere Lösungen.“



„Wir freuen uns, als verlässlicher Partner Teil des Ökosystems von Nuclei zu werden. Wir bei HighTec werden auch die zukünftige Entwicklung des RISC-V-IP von Nuclei unterstützen“, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec. „Die Kunden können sich auf die schnelle Entwicklung und Markteinführung robuster, sicherheitsrelevanter RISC-V-Automotive-Anwendungen konzentrieren und dabei auf die C/C++-Automotive-Compiler-Lösung von HighTec vertrauen.“



Weitere Informationen zum HighTec C/C++ Compiler sowie weitere Produkte und Dienstleistungen von HighTec finden sich unter www.hightec-rt.com/products/development-platform.



Über Nuclei System



Nuclei System Technology, gegründet 2018, ist ein führender Anbieter von RISC-V-CPU-IP und -Lösungen. Nuclei hat vier allgemeine Produktlinien (N/U und NX/UX) und drei vertikale Produktlinien (NS, NA und NI) von Grund auf neu entwickelt:



N/U (SV32) sind 32-Bit-Prozessoren, die auf Edge-Computing, Low-Power- und IoT-Anwendungen abzielen; NX/UX (SV39 und SV48) sind 64-Bit-Prozessoren, die auf High-End-Anwendungen wie Rechenzentren Netzwerke, Speicher usw. ausgelegt sind; NS (Security) eignet sich für Sicherheitsanwendungen wie im Zahlungs- und Finanzwesen; NA (Automotive) wird speziell für Functional-Safety-Automotive-Anwendungen entwickelt; NI (Intelligence) ist für Hochleistungs-Computing-Anwendungen wie KI ausgelegt.



Die CPU-IP von Nuclei findet bereits in verschiedenen Märkten ihren Einsatz, darunter KI, Automobilelektronik, 5G-Kommunikation, Netzwerksicherheit, Speicher, industrielle Steuerung, MCU und IoT, mit mehr als 250 offiziellen Kunden.

www.nucleisys.com Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



