HighTec C/C++ Compiler Suite unterstützt ISO 26262-zertifiziertes RISC-V-IP von Andes für sicherheitsrelevante Automotive-Anwendungen Saarbrücken, 28. November 2024 – Die HighTec EDV-Systeme GmbH, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, kündigt für ihren hochoptimierten C/C++-Compiler die Unterstützung für das RISC-V-IP von Andes in Automotive-Anwendungen an. Dieser Support bedeutet einen Meilenstein für Entwickler von Automotive-Software, denn der Compiler von HighTec unterstützt jetzt nahtlos die für Funktionale Sicherheit zertifizierten RISC-V-Kerne von Andes. Damit wird nicht nur eine optimierte Codegenerierung für Automotive-Prozessoren gewährleistet, sondern auch die Effizienz und Leistung der Anwendung verbessert.



Erklärtes Ziel von Andes ist es, stets die modernsten Lösungen für die Automotive-Industrie mit ISO 26262-konformer AndesCore™ RISC-V IP, Software und Entwicklungstools bereitzustellen. 2022 hat Andes mit dem N25F-SE die branchenweit erste zertifizierte ASIL-B RISC-V CPU IP mit vollständiger Konformität auf den Markt gebracht. Aufbauend auf dieser Leistung hat Andes seine Safety Enhanced (SE)-Serie um den DSP-fähigen ASIL-B D25F-SE, den optimierten und sicheren ASIL-D D23-SE, den leistungsstarken ASIL-D D45-SE und die nächste 60-SE-Serie für ADAS- und IVI-Anwendungen erweitert. Mit zertifiziertem RISC-V-IP und einem robusten Ökosystem aus ISO 26262-qualifizierten Tools und Software ebnet Andes seinen Kunden den Weg für die ISO 26262-Zertifizierung ihrer Endprodukte. Die SE-Cores bieten Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und überlegene Leistung, um den vielfältigen Anforderungen moderner Automobilanwendungen gerecht zu werden.



Der HighTec C/C++-Compiler basiert auf der modernen Open-Source-Technologie LLVM (Low Level Virtual Machine) und gewährleistet eine optimale Nutzung der Leistung der Andes RISC-V IP, wodurch Automotive-Software-Entwickler einen schneller und effizienter ausführbaren Code erhalten. Der Compiler von HighTec ist bekannt für seine kurzen Kompilierzeiten und generiert kompakten und zuverlässigen Code. Entwickler schätzen insbesondere das Clang-Frontend mit seinen umfangreichen Analyseoptionen. Der C/C++-Compiler von HighTec ist bis ASIL D – der höchsten Stufe der funktionalen Sicherheit – qualifiziert und enthält ein Qualifizierungs-Toolkit, das die Entwicklung und Zertifizierung sicherheitskritischer Anwendungen vereinfacht und mit dessen Hilfe Entwickler von Automotive-Software den Zertifizierungsprozess beschleunigen können.



„HighTec ist seit über 20 Jahren an den Weiterentwicklungen in der Automobilindustrie beteiligt und einer der weltweit ersten Anbieter eines ASIL-zertifizierten Compilers. Wir freuen uns daher, HighTec in das Automotive-Ökosystem von Andes aufzunehmen“, sagte Dr. Charlie Su, Präsident und CTO von Andes Technology. „Dieser neue C/C++-Compiler mit seiner spezialisierten ISO 26262-zertifizierte RISC-V-Entwicklungsumgebung und seinen Funktionen zur Verbesserung von Codeeffizienz und -leistung bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert.“



Mario Cupelli, CTO bei HighTec, sagte: „Andes ist führend mit ihrem Portfolio an vollständig ISO 26262-konformen RISC-V-IPs und wir freuen uns, Partner in ihrem Ökosystems zu werden. Der Compiler von HighTec wird die Andes RISC-V-IPs über ihren gesamten Lebenszyklus unterstützen. Automotive-Kunden können ihre Compliance-Bemühungen beschleunigen und die Leistung und Robustheit sicherheitskritischer RISC-V-Anwendungen verbessern – und so die Markteinführungszeiten ihrer RISC-V-basierten Automotive-Softwarelösungen verkürzen.“



Über Andes Technology



Andes – seit 19 Jahren im Markt vertreten und Gründungsmitglied von RISC-V International – ist ein börsennotiertes Unternehmen (TWSE: 6533; SIN: US03420C2089; ISIN: US03420C1099) und führender Anbieter von 32-/64-Bit-Embedded-Prozessor-IP-Lösungen mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch sowie die treibende Kraft bei der Etablierung von RISC-V. Die V5 RISC-V-CPU-Familien reichen von winzigen 32-Bit-Kernen bis hin zu fortschrittlichen 64-Bit-Out-of-Order-Prozessoren mit DSP-, FPU-, Vektor-, Linux-, Superskalar-, funktionaler Sicherheits- und/oder Multi-/Many-Core-Fähigkeiten. Bis Ende 2023 hat das kumulierte Volumen der Andes-Embedded™ SoCs 14 Milliarden überschritten.



Weitere Informationen unter www.andestech.com

Andes folgen auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook.

Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG