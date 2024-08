Vector und HighTec bringen erstmals Functional-Safety-Anwendungen mit Rust und AUTOSAR Classic auf die Straße Stuttgart und Saarbrücken, 6. August 2024 – Vector und HighTec EDV-Systeme zeigen weltweit erstmalig die erfolgreiche Integration von Rust-Applikationen mit C-basierter AUTOSAR Classic Basissoftware. Gemeinsam beseitigen sie damit die letzten Hürden für den Einsatz von Rust im Automotive-Sektor. Mit der Basissoftware MICROSAR Classic Safe von Vector in Verbindung mit den LLVM Open-Source-basierten Rust und C/C++ Compiler-Tools von HighTec für Infineon AURIX™ TC3x und TC4x können Embedded-Entwickler die speichersichere Programmiersprache Rust mit all ihren Vorteilen für Functional-Safety-Anwendungen selbst in anspruchsvollsten Automotive-Steuergeräten einsetzen. Sowohl Vectors Basissoftware als auch HighTecs Compiler sind sicherheitszertifiziert nach ISO 26262 bis ASIL D.



Die moderne Programmiersprache Rust zeichnet sich durch einzigartige Features für Speichersicherheit und fehlerfreier Nebenläufigkeit bei gleichzeitig sehr hoher Performance aus. Dadurch minimiert sie Sicherheitsrisiken, verkürzt Entwicklungszyklen und senkt Kosten. Damit ist sie aktuell die beste Wahl für sicherheitsrelevante Automotive-Systeme, die hohe Ansprüche an Safety und Robustheit stellen.



Die Basissoftware MICROSAR Classic Safe von Vector ist eine nach ISO 26262 ASIL D qualifizierte AUTOSAR Classic Implementierung und stellt eine Integration von in Rust geschriebener Applikationssoftware bereit. HighTec ist der erste Anbieter eines ISO 26262 ASIL D-qualifizierten Rust-Compilers für die AURIX-Mikrocontroller-Serien TC3x und TC4x von Infineon. Dieser nutzt wie der C/C++-Compiler von HighTec die fortschrittliche Open-Source-Technologie LLVM und unterstützt alle Vorteile von Rust. Dieses umfassende Toolchain-Angebot erlaubt es Entwicklern, neu entwickelten Rust-Code nahtlos mit bereits bestehendem C/C++-Code zu integrieren. In dem gemeinsamen Projekt bewiesen die zwei Partner Vector und HighTec, dass in Rust geschriebene AUTOSAR Softwarekomponenten effizient in eine bestehende AUTOSAR Classic Umgebung eingebettet werden können.



„Mit dieser neuen Lösung von Vector und HighTec erstellen Entwickler sichere, effiziente und flexible Steuergerätesoftware, indem sie das Beste aus Rust und der etablierten C-basierten AUTOSAR-Entwicklung kombinieren“, sagt Dr. Falco Bapp, Senior Manager Solution Management der Produktlinie Embedded Software & Systems bei Vector. „Dies ist ein bedeutender Schritt für die Zukunft der Automotive-Softwareentwicklung!“



„Die gemeinsame Lösung von HighTec und Vector verschafft den Kunden in der Automobilindustrie einen Wettbewerbsvorteil mit einer schnelleren Entwicklung sicherer Software“, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTec. „Zusammen mit Vector gestalten wir die Zukunft der Automotive-Software.“



Weitere Informationen zu MICROSAR Classic Safe unter https://www.vector.com/de/de/products/products-a-z/embedded-software/microsar/use-cases-overview/#c314734.



Weitere Informationen zu HighTecs Rust-Compiler für Infineon AURIX TC3x und TC4x unter www.hightec-rt.com/rust.



Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als „Simplifier“ vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen.



Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent. Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com.



