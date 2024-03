HighTec EDV-Systeme GmbH auf der embedded world 2024 (9.-11. April 2024, Nürnberg) in Halle 4, Stand 4-432 Vom Rust-Einsteiger zum Experten in Rekordzeit: HighTec und Doulos kooperieren für Rust-Training HighTec und der Schulungsanbieter Doulos unterstützen das Rust-Ökosystem mit speziellen Trainingskursen für die Programmiersprache. Damit können Entwickler von Embedded-Software sichere und robuste Rust-Anwendungen schneller und effizienter realisieren Saarbrücken, 27. März 2024 – Die Programmiersprache Rust gewinnt in der Embedded-Software-Entwicklung zunehmend an Bedeutung, was insbesondere an den robusten Safety- und Security-Funktionen liegt. Um Entwicklern den Einstieg in ihre Rust-Projekte zu erleichtern, kooperiert HighTec jetzt mit dem Trainingsanbieter Doulos. Gemeinsam fördern sie praxisnahe und von Experten geleitete Schulungen. Dabei lernt die Community zum einen, wie die Sprache für einen schnelleren Projekterfolg optimal eingesetzt, und zum anderen, wie Rust bestmöglich in Verbindung mit Legacy-Code in C/C++ genutzt werden kann. Die Trainings von Doulos ermöglichen es Entwicklern von Embedded-Software, ihre Rust-Projekte zu beschleunigen und ein Maximum an Sicherheit und Leistung für ihre Anwendungen zu erzielen. Im März 2023 hat HighTec den ersten Rust-Compiler für Infineon AURIX™ TC3x und TC4x Mikrocontroller vorgestellt. Die von Doulos angebotenen Schulungen sorgen nun dafür, dass Rust-Einsteiger schnell ihre ersten Rust-Projekte in Angriff nehmen und gleichzeitig ihre bereits bestehende C/C++-Codebasis integrieren können.



Der Kurs „Rust Fundamentals“ dient als allgemeine Einführung in die Rust-Entwicklung für Embedded-Systeme und kann als viertägige Präsenz-Veranstaltung oder als Live-Online-Training in fünf interaktiven Sitzungen zu je sechs Stunden belegt werden. Embedded-Software-Entwickler werden sowohl in die grundlegenden Prinzipien von Rust als auch in das Projektmanagement eingeführt. Darüber hinaus lernen sie in Vorträgen und praktischen Übungen die Grundlagen der Sprachsyntax und die herausragenden Speicherverwaltungsfunktionen von Rust sowie fortgeschrittene Sprachkonstrukte und abstrakte Datentypen kennen. Doulos stellt umfangreiches Kursmaterial und Arbeitsbücher mit praktischen Beispielen zum Nachschlagen zur Verfügung. Der Kurs „Rust Fundamentals“ eignet sich auch für Entwickler ohne C/C++-Vorkenntnisse oder Erfahrung mit Mikrocontrollern und Embedded-Software-Design. Ein Nachfolgekurs „Rust for Embedded Firmware“ von Doulos wird in Kürze verfügbar sein.



HighTec konnte seine Erfahrungen in der Entwicklung von Embedded-Systemen mit Rust in die Konzeption der Doulos-Schulungen einbringen. Die für Automotive-Entwicklung qualifizierten HighTec Compiler für C/C++ und Rust basieren beide auf der innovativen Open-Source-Technologie LLVM. Die Compiler sind für die führenden Automotive und Industrial Mikrocontroller-Architekturen (AURIX, Arm und RISC-V) verfügbar und ermöglichen es Embedded-Software-Entwicklern, ihre Markteinführungszeit zu verkürzen und die Zertifizierung von sicherheitskritischen Anwendungen zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit mit Doulos stellt HighTec sicher, dass auch Rust-Neulinge die Vorteile der robusten Safety- und Security-Funktionen von Rust nutzen können, insbesondere in Verbindung mit C/C++ und den Security- und Safety-Vorteilen der ASIL D-zertifizierten AURIX TC3x und TC4x Mikrocontroller.



„Die Trainingsangebote für die Rust-Community sind in enger Zusammenarbeit zwischen unseren erfahrenen Trainern und Industriepartner entstanden. Unser Rust-Kurs befähigt Entwickler dazu, ihre Rust-Projekte schnell umzusetzen“, sagt Thomas Winkler, Doulos VP of Sales & Business Development in Europa und Asien. „HighTec hat uns bei der Konzeptionierung des Rust-Kurses mit wertvollem Feedback zur Seite gestanden. Mit unseren Trainingskursen, Live-Webinaren und On-Demand-Inhalten wollen wir auch in Zukunft einen Beitrag zur Entwicklung des Rust-Ökosystems leisten.“



„Wir wollen Embedded-Software-Entwicklern einen Schub für ihre Rust-Projekte geben und sie dabei unterstützen, die besten Ergebnisse hinsichtlich Sicherheit und Leistung zu erzielen. Dazu gehört die Bereitstellung eines leistungsfähigen Rust-Compiler und Tools auf der einen Seite und der niederschwellige Zugang zu praxisnahem Training auf der anderen Seite“, sagt Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV-Systeme GmbH. „HighTec ist aktives ‚Silver Member‘ der Rust Foundation und engagiert sich sehr für die technische Entwicklung der Sprache und die Bedürfnisse der Entwickler. Durch die Zusammenarbeit mit Doulos unterstützen wir das Rust-Ökosystem: Gemeinsam ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Rust-Projekte zu beschleunigen und sichere und robuste Systeme zu erstellen.“



Die vollständige Beschreibung des Kurses „Rust Fundamentals“ und die Online-Kurstermine finden sich unter www.doulos.com/rustol.



Weitere Informationen zum HighTec AURIX Rust-Package und Download-Optionen finden sich unter www.hightec-rt.com/rust.



Über Doulos



Seit über 30 Jahren ist Doulos darauf spezialisiert, Ingenieure, die die neuesten Technologien entwickeln, in ihren Fähigkeiten und ihrer Produktivität zu unterstützen und weiterzubilden. Für über 5.400 Unternehmen in 84 Ländern ist Doulos die erste Wahl, wenn es um unabhängige Schulungen geht. So bietet Doulos regelmäßige Kurse und maßgeschneiderte Teamschulungen im Präsenz- oder Live-Online-Format an. Das Kursangebot umfasst Sprachen und Methoden für Hardware-Design und -Verifikation, Embedded Software, KI und Deep Learning. www.doulos.com Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG