Stärkere Performance für die Entwicklung von Zone Control Units: Neueste Version des HighTec TriCore LLVM C/C++ Compilers für Infineon AURIX™ TC4x Saarbrücken, 8. November 2023 – HighTec EDV-Systeme, ein führender Anbieter von Compiler-Lösungen für Automotive-Mikrocontroller, stellt eine neue Version seines TriCore LLVM C/C++ Compilers vor, der für die AURIX™ TC4x-Familie von Infineon optimiert ist. Die neue Compiler-Version V8.0.0 bietet insbesondere erhebliche Verbesserungen in der Performance: Benchmark-Tests belegen eine durchschnittliche Leistungssteigerung von ca. 25 % im Vergleich zu früheren Versionen. Mit dieser Steigerung können Entwickler von Automotive-Software die starke Leistung der AURIX TC4x-Mikrocontroller für Zone Control Units (ZCUs, Zonensteuergeräte) in modernen Automotive-Architekturen voll ausschöpfen.



Bei der Weiterentwicklung von Automotive-Architekturen hat sich die Konsolidierung verschiedener funktionaler Steuergeräte zu leistungsfähigen Zonensteuergeräten als wichtiger Trend herauskristallisiert. Neben höherer Effizienz bieten ZCUs zahlreiche Vorteile, darunter reduzierte Kosten, geringeres Gewicht und höhere Flexibilität, und ebnen so den Weg für das softwaredefinierte Fahrzeug. Die AURIX TC4x-Mikrocontroller-Familie von Infineon wurde speziell für die Anforderungen von ZCUs entwickelt und bietet umfangreiche Konnektivität, robuste Sicherheitsfunktionen sowie eine hohe Leistungsfähigkeit.



Der TriCore LLVM C/C++ Compiler von HighTec basiert auf der modernen Open-Source LLVM (Low Level Virtual Machine)-Technologie und sorgt für eine optimale Nutzung der Performance der AURIX TC4x Mikrocontroller. Die neue Compiler-Version V8.0.0 zeichnet sich durch deutliche Leistungssteigerungen aus und ermöglicht Entwicklern von Automotive-Software eine schnellere und effizientere Code-Ausführung. Die LLVM-Technologie ist bekannt für ihre schnellen Erstellungszeiten, hervorragende Codedichte und Zuverlässigkeit. Bei Entwicklern besonders geschätzt wird auch das Clang Compiler-Front-End mit seinen sehr umfangreichen Analysemöglichkeiten.



Für die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards ist der TriCore LLVM C/C++ Compiler von HighTec für ASIL D qualifiziert, die höchste Stufe der funktionalen Sicherheit nach ISO 26262. Die mit dem Compiler gelieferten Qualification Kits erleichtern die Entwicklung und Zertifizierung von sicherheitskritischen Anwendungen – so können Automotive-Software-Entwickler den Zertifizierungsprozess beschleunigen.



„Die AURIX TC4x Mikrocontroller-Familie spielt eine wichtige Rolle in modernen Automotive-Architekturen und erhöht die Effizienz, die Sicherheit und den Komfort in zukünftigen Fahrzeuggenerationen,“ sagte Thomas Scheid, Senior Director Software, Partnership & Ecosystem Management bei Infineon. „Unser langjähriger Compiler-Partner HighTec hat die neuesten LLVM-Compiler-Technologien für AURIX TC4x weiter optimiert, so dass Entwickler von Automotive-Software hochoptimierten, zuverlässigen und leistungsstarken Code erstellen können.“



„Wir freuen uns, die neueste Version unseres TriCore LLVM C/C++ Compilers für die AURIX TC4x-Familie von Infineon vorstellen zu dürfen – zumal die neue Version beeindruckende Leistungssteigerungen liefert,“ sagte Mario Cupelli, CTO bei HighTec EDV-Systeme. „Mit Hilfe der erweiterten Fähigkeiten unseres weiterentwickelten Compilers können Automotive-Software-Entwickler das volle Potenzial der AURIX TC4x-Mikrocontroller für Zone Controller Units ausschöpfen.“



Der HighTec TriCore LLVM C/C++ Compiler V8.0.0 für Infineon AURIX TC4x ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen unter https://www.hightec-rt.com/aurixtc4. Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG