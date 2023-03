HighTec EDV-Systeme GmbH auf der embedded world 2023 (14.-16. März 2023, Nürnberg) in Halle 4, Stand 4-403 Am Puls der Entwicklung von Safety und Security: HighTec tritt der Rust Foundation bei Als Rust Foundation Silver Member setzt HighTec seine Unterstützung für die Rust Community fort Saarbrücken, 8. März 2023 – Vor kurzem hat die HighTec EDV-Systeme GmbH den ersten Rust-Compiler für die AURIX™-Multicore-Architektur von Infineon vorgestellt. Nun tritt der weltweit größte kommerzielle Anbieter von LLVM-basierten C/C++-Compilertools der Rust Foundation als aktives Silver Member bei, um die Entwicklung mit Rust zu begleiten und weiter zu unterstützen. Die Programmiersprache erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem dank ihrer robusten Safety- und Security-Funktionen für anspruchsvolle Anwendungen wie Automotive und Industrieautomation. Mit dem Beitritt zur Rust Foundation verpflichtet sich HighTec, die technische Entwicklung der Sprache zu begleiten, die Bedürfnisse der Entwickler frühzeitig zu erkennen und einen Beitrag zum Rust-Ökosystem zu leisten.



Insbesondere für die Embedded-Entwicklung in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen sind sichere und robuste Systeme gefragt. Rust geht auf die Herausforderungen der Entwickler ein und erfreut sich daher zunehmender Beliebtheit am Markt: Seine Speicherverwaltung mit dem einzigartigen Ownership-Modell spielt eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung von Sicherheitsverstößen und Systemausfällen, die durch Schwachstellen im Code entstehen können.



HighTec hat einen Rust-Compiler auf Basis der LLVM-Technologie entwickelt, um Rust für die Nutzung mit den Mikrocontroller-Familien AURIX TC3x und TC4x von Infineon verfügbar zu machen: Die HighTec Rust Development Platform für AURIX TC3x und TC4x bietet ein schnelles Build-System und erweiterte Code-Optimierungen, die speziell auf die architekturspezifischen Funktionen der ASIL D/SIL 3-zertifizierten MCUs von Infineon zugeschnitten sind. Diese direkte Unterstützung der Rust-Technologie war der Ausgangspunkt für HighTecs Bemühungen in diesem Bereich – und führte zum Beitritt des Unternehmens zur Rust Foundation als aktives Silver Member.



„Unser erklärtes Ziel ist es, kontinuierlich Lösungen für sicherere und geschützte Embedded-Systeme anzubieten. Wir möchten, dass Entwickler von allen Vorteilen profitieren, die Rust in Bezug auf Sicherheit und Performance bietet“, sagt Mario Cupelli, CTO bei HighTech EDV-Systeme. „Gemeinsam mit unseren Halbleiterpartnern werden wir Rust auch weiterhin umfassend unterstützen. Die Mitgliedschaft in der Rust Foundation und im Rust-Ökosystem wird uns helfen, die Bedürfnisse der Community besser zu verstehen und die Weiterentwicklung der Sprache zu begleiten.“



Weitere Informationen zur HighTec Rust Development Platform für AURIX finden sich unter www.hightec-rt.com/rust. Weitere Informationen über die Rust Foundation und das Rust-Ökosystem unter https://foundation.rust-lang.org.



Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.

HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.

Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.

Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.

HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG