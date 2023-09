HighTec vereinbart mit Synopsys den Vertrieb des Synopsys ARC® MetaWare Development Toolkit für Infineon AURIX™ TC4x Mit der HighTec Entwicklungsplattform für AURIX™ und dem Synopsys ARC® MetaWare Toolkit für AURIX TC4x entsteht eine leistungsstarke Komplettlösung für die Entwicklung von Embedded Software für Automotive-Anwendungen Saarbrücken, 18. September 2023 – Die HighTec EDV Systeme GmbH baut ihre Unterstützung für den AURIX™ TC4x von Infineon durch ein Distributions- und Supportabkommen mit Synopsys weiter aus. Damit kann HighTec seine Entwicklungsplattform für AURIX zusammen mit dem Synopsys ARC® MetaWare Development Toolkit für AURIX TC4x als optimierte Komplettlösung für den Infineon AURIX TC4x anbieten. Sowohl die Compiler-Werkzeuge von Synopsys als auch die von HighTec basieren auf der Open-Source-Technologie LLVM und arbeiten daher nahtlos zusammen. Entwickler von Automotive Embedded Software erhalten damit ein umfassendes Compiler- und Software-Paket, das die Entwicklung einer Reihe von Anwendungen unterstützt, darunter Zonensteuerungen, Batteriemanagementsysteme in der Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme und sogar KI-Anwendungen.



HighTec hat sich zum Ziel gesetzt, Software-Entwicklern die besten Compiler-Tools für die Infineon AURIX-Mikrocontroller-Familie für Automotive-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Die C/C++-Compiler-Tools von HighTec basieren auf der Open-Source-Technologie LLVM, einer der derzeit fortschrittlichsten und leistungsfähigsten Compiler-Technologien. Sie unterstützen die neue TriCore-Multicore-Architektur der Infineon AURIX TC4x-Familie. Um den rechenintensiven Anforderungen neuer Automotive-Anwendungen gerecht zu werden – insbesondere in Elektrofahrzeugen wie Batteriemanagement, On-Board-Ladegeräten oder Umrichtern und beim Einsatz als Zonencontroller in neuen E/E-Architekturen – hat Infineon die neue AURIX TC4x-Familie mit einer Parallel Processing Unit (PPU) ausgestattet, einem sehr leistungsfähigen DSP-Vektorprozessor, der auf der ARC EV-Prozessorarchitektur von Synopsys basiert. Die entsprechenden C/C++-Compiler-Tools, die ebenfalls auf der Open-Source-Compilertechnologie LLVM basieren, werden von Synopsys mit dem ARC MetaWare Development Toolkit für AURIX angeboten.



Als neuer Distributionspartner von Synopsys ist HighTec der erste Compiler-Lieferant für AURIX, der derzeit volle TC4x-Unterstützung für alle Cores einschließlich einem vollständigem PPU-Entwicklungspaket aus einer Hand anbieten kann. Das jetzt bei HighTec erhältliche Synopsys ARC MetaWare Development Toolkit für AURIX besteht im Wesentlichen aus: einem C/C++-LLVM-Compiler, der für die PPU optimiert ist, einschließlich Erweiterungen für Parallel C,



einer umfangreichen mathematischen Bibliothek für die PPU,



einem Laufzeitsystem für die PPU,



einem Softwarepaket für die Interprozessorkommunikation (IPC) zwischen der PPU und der TriCore-Multicore-Architektur mit zwei Implementierungen: eine einfache Bare-Metal-Version und eine Version als AUTOSAR Complex Device Driver (CDD),



MATLAB/Simulink® mit dem Simulink Embedded Coder für modellbasiertes Design zur Generierung von PPU-optimiertem Code,



einem xNN-Softwareentwicklungskit (SDK) für den Aufbau eines neuronalen Netzes für KI/Maschinenlernalgorithmen und



einem PPU-Simulator und Debugger. Das Synopsys ARC MetaWare Toolkit für AURIX TC4x wurde mit Blick auf die funktionale Sicherheit entwickelt und wird einen sicherheitszertifizierten Compiler enthalten für die schnellere Entwicklung von ISO 26262-konformer Software.



„Angesichts der zunehmenden Komplexität von Systemen in der Automobilelektronik muss der Software-Entwicklungsprozess dringend vereinfacht werden“, sagt John Koeter, Senior Vice President für Produktmanagement und Strategie für IP bei Synopsys. „Die Zusammenarbeit zwischen Synopsys und HighTec trägt dazu bei, dass Anwender des AURIX TC4x-Mikrocontrollers von Infineon Zugang zu einer breiten und optimierten Toolsuite haben. Die Kombination der C/C++-Entwicklungsplattform von HighTec mit dem ARC MetaWare Development Toolkit von Synopsys erleichtert das Design von sicherheitskritischen Automotive-Systemen und beschleunigt die Markteinführung.“



„Wir begrüßen die Zusammenarbeit zwischen Synopsys und HighTec. Mit HighTec als unserem langjährigen Partner für TriCore-Compiler und PDH-Services wird es für viele Kunden einfacher, Software für die PPU zu entwickeln, wenn die HighTec-Entwicklungsplattform auch Synopsys' ARC MetaWare-Tools unterstützt”, sagt Thomas Böhm, Senior Vice President Automotive Microcontroller von Infineon.



„Durch die Zusammenarbeit mit Synopsys können wir unsere Stärken in der Tool- und Softwareunterstützung für AURIX-Mikrocontroller weiter ausbauen”, sagt Mario Cupelli, CTO der HighTec EDV Systeme GmbH. „HighTec kann eine Vielzahl von Kunden mit einer direkt unterstützten, nahtlosen LLVM-basierten Toolchain für die TC4x-Familie versorgen, was insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen im Automotive-Bereich ein großer Vorteil ist.”



Das Synopsys ARC MetaWare Development Toolkit für AURIX kann ab sofort direkt bei HighTec bestellt werden. Zusätzlich bietet HighTec ein spezielles Support- und Trainingspaket mit Dokumentationsunterlagen und Beispielen an, das den Einstieg in die PPU-Programmierung erleichtert. Die Projekte sind sowohl auf den LLVM PPU-Compiler als auch auf den TriCore LLVM-Compiler abgestimmt und erlauben einen sicheren Herstellungsprozess.



Weitere Informationen zur HighTec-Entwicklungsplattform für AURIX und das Synopsys ARC MetaWare Development Toolkit für AURIX TC4x unter www.hightec-rt.com/aurixtc4. Über HighTec EDV Systeme GmbH



Die HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist der weltweit größte kommerzielle Anbieter von Compilern auf Basis innovativer Open-Source-Technologien und bietet ISO 26262 ASIL D zertifizierte Werkzeuge für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeit-Betriebssystem PXROS-HR sowie eine breite Palette von Design-In-Dienstleistungen.



HighTecs ASIL D qualifizierter C/C++-Compiler für führende Multicore-Mikrocontroller im Automobil- und Industriebereich wie Arm®-, TriCore™/AURIX™/TRAVEO™-Familien, Power Architecture (PowerPC), GTM- und Renesas-Architekturen werden in enger Zusammenarbeit mit den Halbleiterpartnern kontinuierlich an neue Architekturen angepasst und optimiert. Für Rust-Entwickler bietet das Unternehmen die HighTec Rust Development Platform für die Mikrocontroller AURIX TC3x und TC4x von Infineon an.



Neben dem Multi-Architektur-Compiler bietet HighTec mit PXROS-HR ein sicherheitszertifiziertes Multicore-RTOS für Anwendungen mit Sicherheits- und Multicore-Anforderungen. PXROS-HR garantiert Robustheit, Sicherheit, hohe Performance und Datensicherheit in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und beinhaltet für die ASIL D Entwicklung ein Tool Qualification Kit als Basis für die Zertifizierung von Kundenanwendungen.



Ergänzend zu seinem Produktportfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an.



HighTec wurde 1982 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Privatbesitz mit Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn und China. Weitere Informationen über die HighTec EDV-Systeme GmbH unter www.hightec-rt.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG