Compiler-Update der HighTec C/C++ Development Platform für Infineon AURIX TC4xx für sicherheitsrelevante Anwendungen Schnelleres Build, weiterführende Code-Optimierung für AURIX-MCUs, schnellere Safety-Zertifizierung Saarbrücken, 30. Juli 2021 – Die HighTec EDV-Systeme GmbH stellt eine neue Version des Compilers der HighTec C/C++ Development Platform für Infineons AURIX TC4xx vor. Die aktuelle Version 5.3.0 überzeugt mit der kompletten Integration der TC4xx-Familie, ihrem noch schnelleren Build-System und den weiterführenden Code-Optimierungen basierend auf den architekturspezifischen Funktionen der AURIX-Mikrocontroller. Vollständig unterstützt werden auch Sub-Prozessoren wie HSM, GTM/MCS oder PPU und andere anwendungsspezifische Architekturen.



Mit dem Compiler-Update beschleunigt HighTec die Entwicklung und Zertifizierung von sicherheitsrelevanten Anwendungen, zum Beispiel in der Industrieautomatisierung, aber vor allem in Fahrerassistenzsystemen und Funktionen für das autonome Fahren. HighTec ist als einziger Compiler-Anbieter ein „Infineon Preferred Design House“; die HighTec C/C++ Development Platform wird von führenden Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern eingesetzt.



Die HighTec C/C++ Development Platform ist eine Multi-Architektur- und Multi-Core-Compiler Suite mit Unterstützung für TriCore, AURIX, AURIX 2G, Power Architecture (PowerPC), Arm, RISC-V und Renesas Architekturen. Der Compiler basiert auf der innovativen, von großen IT-Unternehmen entwickelten Open-Source Compiler-Technologie LLVM und ist sowohl für Windows- als auch Linux-Plattformen verfügbar. Eine Erweiterung mit Eclipse-Plug-Ins anderer Hersteller ist ganz einfach möglich, ebenso wie die Integration in kundenspezifische IDEs mit Hilfe der Kommandozeilenversion.



Der integrierte Content Manager der HighTec C/C++ Development Platform erlaubt einen schnellen Zugriff auf BSP (Board Support Package), integrierte Beispiele, Safety-Bibliotheken und Treiberpakete wie MCAL und ILLD (Infineon Low Level Driver). Durch das HighTec Library Qualification Kit können Standardbibliotheken, die ohne Open-Source-Lizenzeinschränkung nutzbar sind, für Safety Anwendungen eingesetzt werden.



Für die Tool-Qualifizierung des C/C++ Compilers nach ISO26262 ASIL D und IEC 61508 SIL 3 bietet HighTec seinen Kunden ein Tool Qualification Kit (Q-Kit) an. Zahlreiche Beispiele, Tutorials und Trainingsunterlagen helfen den Entwicklern beim Einstieg und der Arbeit mit der HighTec C/C++ Development Platform.



Die neue Compiler-Version 5.4.0 ist ab sofort für die HighTec C/C++ Development Platform für Infineon AURIX TC4xx verfügbar, auch als Evaluierungsversion. Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten für registrierte Lizenzinhaber unter www.hightec-rt.com. Über HighTec EDV Systeme



HighTec EDV-Systeme GmbH, Saarbrücken, ist einer der weltweit größten kommerziellen Anbieter von Compilern, die innovative Open-Source-Technologien nutzen, und bietet unabhängige, nach ISO 26262 ASIL D zertifizierte Tools für die Embedded-Software-Entwicklung, das Echtzeitbetriebssystem PXROS-HR sowie ein umfangreiches Service-Angebot. HighTec ist „Preferred Design House“ von Infineon und „Preferred Compiler Partner“ von STMicroelectronics.

Der ASIL-D-qualifizierte C/C++-Compiler von HighTec für führende Mikrocontroller im Automotive- und Industrie-Sektor wie TriCore™/AURIX™ Familien, Power Architecture (PowerPC), Arm® und Renesas Architekturen wird kontinuierlich in enger Zusammenarbeit mit den Hardwareherstellern an neue Architekturen angepasst und optimiert.

Das dynamische und für Multicore-Anwendungen optimierte Mikro-Kernel-Echtzeitbetriebssystem PXROS-HR von HighTec adressiert Anwendungen mit hohen Anforderungen an funktionale Sicherheit (Safety) und Datensicherheit (Security) in Echtzeitumgebungen. PXROS-HR ist nach ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 zertifiziert und wird für die ASIL-D-Entwicklung komplementiert durch ein Tool Qualification Kit als Grundlage für die Zertifizierung von Kundenapplikationen.

Ergänzend zu diesem Portfolio bietet HighTec Entwicklungs-, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Performance-Optimierung, funktionale Sicherheit, Portierung von Single-Core- auf Multicore-Systeme und die AUTOSAR-Umgebung.

HighTec, gegründet 1982, ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Privatbesitz und unterhält Büros in Deutschland, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Ungarn und China.

Infineon AURIX TC4xx (Bildrechte: Infineon)

