ERNI startet Vertriebskooperation mit Arrow Electronics ERNI Electronics beginnt eine Zusammenarbeit mit Arrow Electronics, um bestehende Märkte noch besser bedienen zu können und neue Kunden in EMEA zu gewinnen Adelberg, 27. Juli 2021 – ERNI, ein international führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, hat eine Vertriebsvereinbarung mit Arrow Electronics unterzeichnet, dem globalen Anbieter von Technologielösungen. Arrow wird in EMEA das komplette ERNI Produktprogramm an robusten elektronischen Steckverbindern in vielen Branchen und Bereichen anbieten, darunter IoT, Automotive, Transport, Luft- und Raumfahrt, Militär, Industrie, Medizin, Beleuchtung, Kommunikation und Messtechnik. Mit der Vereinbarung zielt ERNI darauf ab, neue Kunden zu gewinnen, die sich bei ihrer Suche nach hochwertigen elektronischen Steckverbindern an Arrow wenden. Für viele Elektronikingenieure, -entwickler und -designer, die auf der Suche nach hochwertigen, robusten und zuverlässigen Steckverbinderlösungen sind, ist vor allem das besonders breite ERNI Produktportfolio interessant.



Arrow ist ein Distributor von Halbleitern, passiven und elektromechanischen Komponenten und Embedded-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Anwender von elektronischen Komponenten und Enterprise-Computing-Lösungen in der Industrie und im gewerblichen Bereich. Als spezialisierter Distributor ist Arrow dafür bekannt, über sein umfassendes Spektrum den Ingenieuren alles liefern zu können, was sie benötigen – von einzelnen elektronischen Komponenten bis hin zu kompletten technischen Applikationen. Arrow bietet hierfür eine breite Produktpalette und vereint modernste Technologien unter einem Dach.



Sichere Verbindungslösungen für zahlreiche Anwendungsbereiche



ERNI bietet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsfelder. Die bewährten Steckverbinder sind robust, zuverlässig und vielseitig in vielen Branchen einsetzbar. Das Produktportfolio reicht von SMC-Steckverbindern, von denen weltweit mehr als 300 Millionen Stück im Einsatz sind, bis hin zu modernsten Steckverbindern für Anwendungen im Automobilbereich.



Online-Bestellungen von ERNI Steckverbindern bei Arrow sind hier möglich: https://www.arrow.de/products/search?q=ERNI

Über ERNI



ERNI ist ein internationales, familiengeführtes Unternehmen und weltweit führender Hersteller im Bereich Steckverbinder und Dienstleister mit mehr als 70 Jahren Erfahrung. ERNI entwickelt, produziert und vermarktet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Schwerpunkte sind Steckverbinder für den Automobilbereich und die industrielle Automatisierung. Mit Präsenz in über 40 Ländern und hochmodernen Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien-Pazifik adressiert ERNI seine globalen Zielmärkte. Derzeit beschäftigt die ERNI International AG, mit Hauptsitz in der Schweiz, weltweit über 1.300 Arbeitnehmer mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro. Weitere Informationen findet man unter: www.erni.de



