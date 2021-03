ERNI erweitert MicroSpeed Steckverbinder-Familie um neue Signal-Varianten und ergänzende Power-Steckverbinder Kosteneffiziente Power-Steckverbinder und MicroSpeed Signal-Steckverbinder mit verschiedenen Polzahlen erhöhen die Anwendungsflexibilität globaler Kunden Adelberg – 24. März 2021 – ERNI erweitert im Signalbereich seine MicroSpeed Produktfamilie um Varianten mit den weiteren Polzahlen 26, 32 und 44, zudem kommen im Stromversorgungsbereich ungeschirmte Power-Steckverbinder hinzu. Mit der erweiterten Variantenvielfalt kann ERNI noch genauer auf spezifische Anforderungen seiner Kunden reagieren und ihnen durch mehr Vielfalt eine höhere Entwicklungsflexibilität und somit zusätzliche Wettbewerbsvorteile in weltweiten Märkten verschaffen.



Den Kunden kommt es neben der kleinen Baugröße der MicroSpeed Produkte vor allem auf eine hohe Vibrationsbeständigkeit, gute Verarbeitbarkeit und Robustheit an. Mit der hohen Übertragungsrate bis 25 Gbit/s und dank der hervorragenden Signalintegrität, Zuverlässigkeit und Robustheit können die MicroSpeed Steckverbinder nicht nur in der Daten- und Telekommunikation, sondern auch in verschiedenen Anwendungen der Medizintechnik und Industrieautomation bei Betriebstemperaturen von -55°C bis +125°C platzsparend und flexibel eingesetzt werden.



Die neuen ungeschirmten Power-Steckverbinder mit bis zu 44 Kontakten (1- bzw. 2-reihig) erlauben eine kosteneffiziente und kompakte Stromversorgung bis 15 A mit hoher Stromtragfähigkeit und höheren Betriebsspannungen durch variable Kontaktabstände und selektive Bestückung. Somit können die Power-Steckverbinder nun flexibel in Anwendungen eingesetzt werden, wo bislang andere bzw. größere Steckverbinder zum Einsatz kamen.



Alle neuen Steckverbinder erfüllen die Anforderungen moderner automatisierter Bestückungsmaschinen. Die SMT-Koplanarität ist zu 100 % garantiert und bei allen Kontakten mit weniger als 0,10 mm spezifiziert. Somit eignen sie sich für die vollautomatische, kosteneffiziente SMT-Bestückung.



MicroSpeed Signal-Steckverbinder überzeugen durch doppelseitige Federkontakte mit einer breiten, einheitlich glatten Oberfläche und einer effektiven Übersteck-Länge von 1,5 mm. Ein großer Fangbereich von 0,85 mm (Blind-Mate Version) bei einem 1,0-mm-Raster gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Stecken mit hoher Kontaktsicherheit.



Die robuste Bauweise der Steckverbinder mit polarisiertem Steckgesicht, Blind-Mate-Versionen, Verpolschutz sowie vergrößerte Führungen zur Aufnahme des Gegenkontakts unterstützen die benutzerfreundliche Integration sowohl in kompakten IoT- als auch in schwer zugänglichen Automatisierungsgeräten.

Über ERNI



ERNI ist ein internationales, familiengeführtes Unternehmen und weltweit führender Hersteller im Bereich Steckverbinder und Dienstleister mit mehr als 70 Jahren Erfahrung. ERNI entwickelt, produziert und vermarktet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Schwerpunkte sind Steckverbinder für den Automobilbereich und die industrielle Automatisierung. Mit Präsenz in über 40 Ländern und hochmodernen Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien-Pazifik adressiert ERNI seine globalen Zielmärkte. Derzeit beschäftigt die ERNI International AG, mit Hauptsitz in der Schweiz, weltweit über 1.300 Arbeitnehmer mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro. Weitere Informationen findet man unter: www.erni.de



