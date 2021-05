ERNI erschafft Digitale Welt zur optimalen Unterstützung der Kunden bei der Lösungsfindung Mit einer neuen Online-Plattform bietet ERNI seinen Kunden ab sofort einen komfortablen Zugang zur applikationsbezogenen Produktauswahl Adelberg, 11. Mai 2021 – ERNI bietet ab sofort mit der neu konzipierten Digitalen Welt eine zeitgemäße und komfortable Präsentations- und Service-Plattform für Anwender, die sich ganz gezielt für Themen und Lösungen rund um ihr spezifisches Anwendungsumfeld bzw. ihre Branche interessieren. Die ERNI Welt in den Sprachen Deutsch, Englisch und Chinesisch ermöglicht Interessenten weltweit, sich möglichst schnell und einfach über das für sie passende Produkt zu informieren. Wie in einer virtuellen Ausstellung kann der Kunde sein jeweiliges Themengebiet ansteuern und findet neben Lösungsvorschlägen zur Anwendung auch detaillierte Produktinformationen und weiterführende Links. Das responsive Webdesign ermöglicht den Zugang zur Digitalen ERNI Welt und die Nutzung der Funktionen auf allen mobilen Geräten ohne Einschränkung.



Weit mehr als eine virtuelle Ausstellung



Zu den einzelnen Themengebieten gehören Präsentationsplattformen rund um die Automation, den Automotive-Sektor, das Transportwesen, die Mess- und Prüftechnik („Instrumentation“), die Medizin- und Energietechnik, die Telekommunikation und den Aerospace-Military-Bereich – dabei kommen auch Aspekte zum Themenfeld IoT nicht zu kurz. In einigen Bereichen wurden spezielle Hotspots eingerichtet, die den Anwender ohne Umweg zu spezifischen Applikationen führen, in denen ERNI Produkte eingesetzt werden, beispielsweise sind dies im Automobilbereich die Hotspots „Scheinwerfer“ und „Batterie-Management“.



Spezielle Bereiche für aktuelle ERNI Innovationspräsentationen und für spezielle Events bzw. Produkt-Schulungen („Academy“) mit entsprechenden Besprechungs- und Präsentationsflächen runden das Spektrum an Entdeckungsmöglichkeiten ab. Das Leistungsspektrum und der Detaillierungsgrad der Digitalen Welt wird ständig erweitert.



Meeting Planner – ohne Umwege zur Beratung



Besonders interessant für Kunden, die sich im persönlichen Gespräch intensiver informieren möchten, ist jetzt der sogenannte Meeting Planner, mit dem sich von überall auf der Welt feste Termine für einen Live-Chat vereinbaren lassen. Der Kunde muss lediglich seinen Namen und die E-Mail-Adresse eingeben (weitere Angaben sind optional) und im übersichtlichen Kalender ein für ihn passendes, noch frei verfügbares Zeitfenster auswählen. Die Buchung erfolgt einfach per Mausklick, worauf er von ERNI eine Terminbestätigung per E-Mail erhält. Zugleich wird damit automatisch ein Kalendereintrag mit allen wichtigen Funktionen (Beginn, Dauer, Notizen, Erinnerung) erzeugt, der dem Kunden die Teilnahme am Live-Chat zum gewählten und bestätigten Zeitpunkt ermöglicht. Der Meeting Planner ist weltweit nutzbar.



Der direkte Zugang zur Digitalen ERNI Welt: https://world.erni.com

Über ERNI



ERNI ist ein internationales, familiengeführtes Unternehmen und weltweit führender Hersteller im Bereich Steckverbinder und Dienstleister mit mehr als 70 Jahren Erfahrung. ERNI entwickelt, produziert und vermarktet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Schwerpunkte sind Steckverbinder für den Automobilbereich und die industrielle Automatisierung. Mit Präsenz in über 40 Ländern und hochmodernen Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien-Pazifik adressiert ERNI seine globalen Zielmärkte. Derzeit beschäftigt die ERNI International AG, mit Hauptsitz in der Schweiz, weltweit über 1.300 Arbeitnehmer mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro. Weitere Informationen findet man unter: www.erni.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG