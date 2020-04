ERNI MicroBridge Cable-to-Board-Steckverbinder für die Automobilindustrie Kompakte und robuste Kabelsteckverbinder mit hoher Stecksicherheit Adelberg, 21. April 2020 - ERNI ergänzt seine erfolgreichen Cable-to-Board-Steckerfamilien MiniBridge (1,27-mm-Raster) und MaxiBridge (2,54 mm) mit der einreihigen MicroBridge-Familie im 1,27-mm-Raster. Bei der Entwicklung des MicroBridge-Kabelsteckverbinders hat man die Anforderungen der Kunden aus dem Automotive-Bereich konsequent umgesetzt. So wurde der Cable-to-Board-Steckverbinder von Anfang an in Anlehnung an die anspruchsvollen Automotive-Prüfvorschriften VW75174 und USCAR-2 entwickelt. Vor diesem Hintergrund bietet der robuste MicroBridge insbesondere eine hohe Stecksicherheit sowie eine einfache und zuverlässige Verarbeitung.



Koshiri-Sicherheit, eine optionale elektrische CPA (Connector Position Assurance) sowie mögliche farbige und mechanische Kodierungen für jede Polzahl gewährleisten sichere, zuverlässige und korrekte Verbindungen. Koshiri-Sicherheit besagt den Schutz vor Beschädigungen bei einem unsachgemäßen Steckvorgang. Beim MicroBridge erlauben Rippen der Federleiste und Nuten der Messerleiste eine Vorführung der Stecker-Gehäuse und gewährleisten so einen exakten Steckvorgang. Die Kontaktstifte der Messerleiste werden bei unsachgemäßem, schrägen Stecken nicht beschädigt. Die elektrische CPA ermöglicht die Prüfung einer sicheren Kontaktierung zwischen Feder- und Messerleiste bereits beim Steckvorgang. Dafür wird bei der Messerleiste ein verkürzter Prüfpin (ohne Signal- und Stromversorgungsfunktion) verwendet. Alle genannten Funktionsmerkmale für eine hohe Stecksicherheit bzw. zuverlässige Kontaktgabe tragen dazu bei mögliche Ausfälle in der Produktion und im Feld zu reduzieren.



Trotz des kleinen Rasters von 1,27 mm - und damit optimiert für den Einsatz auf kleinem Bauraum - ist der MicroBridge sehr robust. So widersteht der Steckverbinder den rauen Umgebungsbedingungen mit Vibrationen oder Schockbelastungen (wie u.a. in der VW75174 spezifiziert) und hohen Temperaturen im Fahrzeug: Dafür sorgen u.a. die beidseitige Verriegelung und die hohe Temperaturbeständigkeit. Die beidseitige Gehäuseverriegelung bietet eine akustische und haptische Rückmeldung der Verriegelung beim Stecken. Die Verriegelung ist ohne Werkzeug lösbar. Die Lötclips der Messerleisten absorbieren mechanischen Stress und widerstehen hohen Schock- und Vibrationsbelastungen. Die hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C ermöglicht auch den Einsatz in thermisch anspruchsvollen Bereichen wie z.B. in LED-Nähe im Frontscheinwerfer.



Der MicroBridge ist als einreihige Messerleiste in gerader und abgewinkelter SMT-Ausführung verfügbar. Die Messerleisten werden in Gurtverpackung für die automatische Bestückung geliefert. Die einreihigen Federleisten sind in Schneidklemm-Ausführung (IDC) erhältlich. Sie stehen aktuell mit 90-Grad-Leitungsabgang zur Verfügung und sind nach international anerkannten Standards qualifiziert. Die doppelte Ausführung der Schneidklemme sorgt für eine besonders zuverlässige Kontaktgabe. Darüber hinaus schützt die integrierte Zugentlastung die Schneidklemmverbindung vor mechanischer Belastung durch Leitungsbewegungen.



Den MicroBridge Kabelstecker im 1,27-mm-Raster gibt es derzeit in einreihiger Ausführung. Polzahlen von 2 bis 20 sind möglich – die aktuell verfügbaren Ausführungen findet man hier: https://www.erni.com/de/microbridge. Die Strombelastbarkeit je Kontakt ist mit 9,0 A bei 20 °C (2-polige Version) spezifiziert.

ERNI Electronics



ERNI ist ein internationales, familiengeführtes Unternehmen und weltweit führender Hersteller im Bereich Steckverbinder und Dienstleister mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.



ERNI entwickelt, produziert und vermarktet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Schwerpunkte sind Steckverbinder für den Automobilbereich und die industrielle Automatisierung. Mit Präsenz in über 40 Ländern und hochmodernen Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien-Pazifik adressiert ERNI seine globalen Zielmärkte. Derzeit beschäftigt die ERNI International AG, mit Hauptsitz in der Schweiz, weltweit über 1.300 Arbeitnehmer mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro. Weitere Informationen findet man unter: http://www.erni.com/de



