ERNI stellt neue Familie von Cable-to-Board-Steckverbindern vor iBridge Ultra-Steckverbinder ermöglichen zuverlässige und robuste Verbindungen für die Automobilelektronik Adelberg, 11. Februar 2020 - ERNI präsentiert die neue iBridge Ultra-Steckverbinderfamilie und erweitert damit sein umfangreiches Angebot an Cable-to-Board-Steckverbindern. Die Steckverbinder im 2,0-mm-Raster ermöglichen kompakte und zuverlässige Verbindungen, die hohen Vibrationen standhalten und somit für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist. Ein Hauptmerkmal ist die TPA („Terminal Posítion Assurance“), eine zusätzliche Fixierung der Crimpkontakte im Buchsengehäuse. Durch diese sekundäre Verriegelung sowie die Positionierungsstifte der Messerleisten sind die Verbindungen besonders beständig gegen starke Vibrationen, wie sie beispielsweise in der Kraftfahrzeugtechnik auftreten. Der iBridge Ultra-Steckverbinder wurde nach den Anforderungen USCAR-2 & USCAR-21 getestet, eignet sich aber aufgrund seiner Robustheit und geringen Abmessungen perfekt für viele andere Anwendungen, bei denen eine zuverlässiges Verbindung in Umgebungen mit hohen Vibrationsbelastungen hergestellt werden muss.



Dank der kompakten Abmessungen der iBridge Ultra-Steckverbinder werden platzsparende Verbindungen zwischen Steuergeräten und lokalen Komponenten wie Sensoren, Motoren, Schaltern, Lüftern, Heizelementen oder LEDs möglich. Trotz der miniaturisierten Abmessungen besitzen die Steckverbinder eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 8 A pro Kontakt. Die Crimpkontakte sind für die Verdrahtung mit AWG 22 und AWG 24 spezifiziert. Durch spezielle Polarisierungs-Stifte und -Kerben an den Buchsen bzw. Steckern sind die Steckverbindungen verpolsicher. Die doppelseitigen Federkontakte sorgen für eine sicheres Stecken und die gestanzten Messerkontakte sind robust, koplanar und mit hohen Strömen belastbar.



Die neue Steckverbinderfamilie umfasst viele Varianten: gerade und abgewinkelte Steckverbinder für SMT-Verarbeitung und in Kürze auch mit Durchsteckkontakten (DIP) erhältlich; Buchsenleisten mit 180°-Kabelausgang (Crimpverbindung). Die SMT-Messerleisten werden in Tape & Reel-Verpackung geliefert, während die entsprechenden DIP-Stecker in Tubes verfügbar sind. Beide Varianten sind für vollautomatische Bestückung geeignet. Die Steckverbinder mit verzinnten Kontakten arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C und sind mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Polen erhältlich. ERNI Electronics



ERNI ist ein internationales, familiengeführtes Unternehmen und weltweit führender Hersteller im Bereich Steckverbinder und Dienstleister mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.



ERNI entwickelt, produziert und vermarktet eine Vielzahl von elektronischen Verbindungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Schwerpunkte sind Steckverbinder für den Automobilbereich und die industrielle Automatisierung. Mit Präsenz in über 40 Ländern und hochmodernen Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien-Pazifik adressiert ERNI seine globalen Zielmärkte. Derzeit beschäftigt die ERNI International AG, mit Hauptsitz in der Schweiz, weltweit über 1.300 Arbeitnehmer mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro.



