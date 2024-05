EISELE komplettiert IE5-Produktportfolio und verweist auf neue Möglichkeiten zur Förderung Förderrichtlinien haben sich erneut geändert – das Angebot an bezuschussungsfähigen Geräten ist derzeit so groß wie noch nie Sigmaringen, 23. Mai 2024 – EISELE, ein führender Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, hat die IE5-Technologie im Produktportfolio erheblich ausgeweitet. Ab sofort werden auch AT-Tauchmotorpumpen mit bestimmten Leistungsklassen (11 kW, 15 kW, 18,5 kW) sowie die Tauchmotorrührwerke GTWSB-E und die Großpropellerrührwerke GTWSL-E mit dieser bezuschussungsfähigen Technologie ausgerüstet. Das führt bei der Anwendung zu erheblichen Energiekosteneinsparungen. Sowohl AT-Pumpen als auch die GTWSB-Geräte sind mit einem ATEX Zertifikat erhältlich.



Das aktuelle Förderprogramm der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bietet neben der BAFA-Förderung Bezuschussungen von bis zu 30 % für Betriebe der landwirtschaftlichen Primärproduktion.



Einfache Rechnung für Sparfüchse



In einem aktualisierten Förderungsflyer, der auf der Webseite zum Download bereitsteht, rechnet Eisele vor, wie sich explodierende Strompreise durch die Energieeffizienzklasse IE5 und die entsprechenden Förderungen gut in den Griff bekommen lassen: In einem Behälter mit einem Durchmesser von 28 m und einer Tiefe von 6 m kann mit zwei Eisele Tauchmotorrührwerken vom Typ GTWSB 206-E gegenüber marktüblichen konventionellen Vergleichsrührwerken eine jährliche Einsparung bei den Stromkosten von über 14.000 Euro erzielt werden. Die Antriebe der Rührwerke und Pumpen in Energieeffizienzklasse IE5 erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 96 % und können dazu beitragen, dass Stromeinsparungen bis zu 45 % möglich sind.



Neue Förderrichtlinien in Deutschland



Außerdem kommen weitere Kosteneinsparungen durch die Nutzung neuer Fördermöglichkeiten hinzu. Die entsprechenden Richtlinien wurden Ende Februar dieses Jahres deutlich verändert, wodurch sich eine Ersatzinvestition vor allem für Kleinunternehmen zusätzlich lohnen kann. So besteht in Deutschland durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Modul 1 die Möglichkeit zur Förderung der Investition bis zu 25 %. Im Modul 4 werden Maßnahmen zur energetischen Optimierung ebenfalls mit bis zu 15 % gefördert. Die Förderung erfolgt bei allen stromerzeugenden Betrieben nach der sogenannten „Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung“ (AGVO). Hinzu kommt das Förderprogramm der BLE mit bis zu 30%. Alles in allem ergeben sich damit völlig neue Möglichkeiten bei der Bezuschussung.



Antragstellung übernimmt Eisele



Das Besondere an der IE5-Motorentechnologie ist zudem, dass Kaufinteressierte für die Beantragung einer Förderung im Modul 1 und der Basisförderung des Moduls 4 keinen Energieberater benötigen. Ein Energieeinsparkonzept ist nicht erforderlich und auch das Antragsverfahren ist einfach. Die Antragstellung kann von Eisele erledigt werden, wodurch Zusatzkosten entfallen.



Für alle Pumpen und Rührwerke mit IE5-Synchronmotor liefert Eisele den passenden und bereits fertig voreingestellten Frequenzumrichter. Dieser ist ebenfalls bei der BAFA und BLE voll förderfähig.



Markus Blender, Key Account Manager bei Eisele, führt aus: „Nachhaltigkeit ist für Eisele eine Verpflichtung. Mit unseren IE5-Energiesparmotoren erreichen wir einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %. Damit bieten wir das höchste Energieeinsparpotential, das momentan auf dem Markt möglich ist. Die Effizienzklasse IE5 bei Tauchmotorrührwerken und Pumpen mit und ohne ATEX-Zulassung ist derzeit weltweit einzigartig.“



Beispiel: Sparsamstes Rührwerk der Welt



Die Großpropellerrührwerke GTWSL-E von Eisele ermöglichen eine hohe Umwälzleistung mit geringer Antriebsleistung. Aufgrund des IE5-Energiesparmotors, der großen Propellerdurchmesser, langsamen Drehzahlen und einer niedrigen Antriebsleistung ist das GTWSL-E das bislang sparsamste Rührwerk der Welt. Sein Synchron-Antriebsmotor, wahlweise mit 11 kW oder 15 kW, erreicht beeindruckende Umwälzleistungen bei sehr hohen Schubkräften.



Der Frequenzumrichter sorgt für eine stufenlose Drehzahlregelung, die sich an verschiedene Einsatzbedingungen optimal anpasst. Das Gewicht und die massive Geräteausführung ermöglichen vibrationsarme Laufeigenschaften auch bei hohen Trockensubstanz-Gehalten und sorgen für eine effektive Wärmeableitung. GTWSL-E Rührwerke können in Biogasanlagen in Tauchtiefen bis 40 m eingesetzt werden. Sie sind für Substrattemperaturen bis 65°C zugelassen und somit auch für den thermophilen Anlagenbetrieb geeignet.



