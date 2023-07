Jetzt in EISELE Produkte investieren und von deutlich erweiterten BAFA-Förderungen profitieren Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) forciert seit Juni 2023 den Einsatz der IE5-Motorentechnologie durch erhebliche Ausweitung der Förderungen für KMUs im Bereich Biogas und für landwirtschaftliche Betriebe. Sigmaringen, 13. Juli 2023 – EISELE, führender Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, kann seinen Kunden durch die seit Juni 2023 geänderten BAFA-Regelungen deutlich bessere Fördermöglichkeiten und bislang unerreichte profitable Investitionsbedingungen bei der Anschaffung von Eisele-Geräten mit IE5-Antrieben zusichern. Zu den BAFA-Neuerungen zählen unter anderem, dass der bisherige Fördersatz für kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern im Biogasbereich von 40 % auf 50 % erhöht wurde.



Außerdem können ab sofort auch nutztierhaltende landwirtschaftliche Betriebe ohne Biogas-Anlage nach der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) gemäß Artikel 38 beim Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologien mit Investitionszuschüssen gefördert werden. Der maximale Förderzuschuss beträgt 200.000 Euro pro Bauvorhaben.



Eisele ist einziger Hersteller mit IE5-Komplett-Portfolio



Eisele sieht sich aktuell als einziger Hersteller am Markt, der sowohl Biogas-Anlagenbetreiber als auch landwirtschaftliche Betriebe mit einem nahezu lückenlosen Geräteportfolio aus Pumpen und Rührwerken basierend auf hauseigener IE5-Motorentechnologie liefersicher bedienen kann. Unter anderem hat Eisele seine bewährte AT-Tauchmotorpumpen-Serie mit IE5-Synchronmotoren ausgerüstet und bietet in Zeiten erheblich gestiegener Energiekosten mit dieser Maßnahme einzigartige Einsparpotenziale auch in diesem Anwendungsbereich.



Die Investition in Eisele Pumpen und Rührwerke lohnt sich also doppelt: Zum einen sind nun erhebliche erweiterte finanzielle Zuschüsse vom Staat möglich, zum anderen lassen sich mit IE5-Motoren im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Geräten Stromeinsparungen bis 45 % erzielen.



Jetzt erweiterte Fördermöglichkeiten nutzen



Die EU-Ökodesign-Verordnung bezeichnet die Energieeffizienzklasse IE5 als „Ultra Premium Efficiency“. Bei den entsprechenden IE5-Antrieben handelt es sich um die effizientesten Energiesparmotoren, die derzeit im Markt zu finden sind. Sie erreichen einen Wirkungsgrad von über 96 % und bieten das höchste Einsparpotential, das momentan möglich ist. Das BAFA forciert den Einsatz der IE5-Motorentechnologie und verbessert die Bedingungen für zusätzliche Förderungen. Von den neuen Fördermaßnahmen profitieren neben Biogas-Anlagenbetreibern jetzt auch landwirtschaftliche Betriebe.



Ab sofort werden gemäß Modul 1 des Förderprogramms Investitionen von Biogas-Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern (KMU) mit Zuschüssen von 50 % unterstützt – also 10 % mehr als vorher. Bei Betrieben mit weniger als 250 Mitarbeitern bleibt die Förderung wie bisher bei 40 %. Sie erfolgt bei allen stromerzeugenden Betrieben nach der sogenannten De-minimis Regelung, bei der die „förderfähigen Investitionskosten“ bezuschusst werden.



Auch landwirtschaftliche Betriebe erhalten Förderung



Alle landwirtschaftlichen Betriebe, die keine Biogasanlage betreiben, können zukünftig nach Artikel 38 der AGVO gefördert werden. Hier gelten die gleichen Fördersätze wie bei der bisherigen De-minimis Regelung, allerdings werden die „Mehrkosten“ bezuschusst, d. h. es werden zwei Angebote benötigt, um den Mehrwert eines IE5-Geräts zu ermitteln.



Beispielsweise kann ein Eisele Standard-Tauchmotorrührwerk (z. B. das GTWS 204) ganz einfach mit einer energieeffizienten Variante wie dem GTWSB 206-E verglichen werden. Die Mehrkosten, die beim energieeffizienteren Gerät aufkommen, werden dann mit 50 % bezuschusst. Das Antragsstellungsverfahren für die Förderung ist einfach und kann auf Wunsch von Eisele oder den Vertriebspartnern übernommen werden. Generell gilt, dass bei der Antragsstellung für Modul 1 weder ein Energieberater noch ein Energie-Einsparkonzept benötigt werden. Die Voraussetzung zur Förderung nach Modul 1 ist lediglich ein IE5-Herstellernachweis von Eisele.



Eisele auf Wachstumskurs: Werksvertretungen und Vertriebspartner gesucht



Im Zuge der weiteren Expansion sucht Eisele derzeit in mehreren deutschen Bundesländern Vertriebspartner für robuste, langlebige Rührwerke und Pumpen. Eine entsprechende Kooperation ist für spezialisierte Fachbetriebe im Bereich Biogas- und Anlagenbau sowie Gülletechnik interessant, aber auch für Stalltechnik-Unternehmen, für Fachbetriebe in der Agrartechnik und für Landtechnikhändler. Interessenten können sich direkt an die Firma Eisele wenden. Ansprechpartner ist Markus Blender und erreichbar über die E-Mail-Adresse markus.blender@eisele.de oder per Telefon unter 0152/08741638.



Über EISELE



Angetrieben durch jahrzehntelanges Know-how bietet das familiengeführte Unternehmen Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG in Sigmaringen, Deutschland, seit über 130 Jahren innovative Maschinen und Dienstleistungen im Agrar- und Biogassektor. Als verlässlicher Partner entwickelt und produziert EISELE mit einer hohen Fertigungstiefe robuste und langlebige Rührwerke und Pumpen „made in Germany" nach höchsten Qualitätsstandards, die im Testzentrum des Unternehmens sichergestellt werden. Unter anderem fertigt EISELE eigene Elektromotoren gemäß höchsten Energieeffizienzklassen und ist mit über 25.000 eigenen Artikeln mit einer sehr guten Ersatzteilversorgung ausgestattet. Der traditionsreiche Premiumhersteller verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz mit Handelspartnern und Vertretungen auf der ganzen Welt und baut seine internationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus. Derzeit vertreibt EISELE die Produkte in über 60 Ländern. Weitere Informationen unter www.eisele.de.



