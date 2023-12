EISELE auf der Biogas Convention & Trade Fair 2023 in Halle 09, Stand D68 EISELE bringt neue ATEX-Stabrührwerkserie GigaMotion für den Wandeinbau in Biogasanlagen auf den Markt Sigmaringen, 11. Dezember 2023 – EISELE, ein führender Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, bringt mit den Stabrührwerken GigaMotion 15, 18.5 und 22 eine neue Serie auf den Markt, die speziell für große Biogasbehälter mit hohen Trockensubstanz- (TS-) Gehalten und konstanten Füllständen konzipiert wurde. Die Rührwerke in ATEX-Ausführung zeichnen sich durch ihre massive Bauart und stabile Ausführung aus. Sie verfügen über eine verschleißarme hydropneumatische Federung, wobei ein Stickstoff-Druckspeicher über dem Hydraulikzylinder als Dämpfungselement wirkt. Die GigaMotion Stabrührwerke können in Arbeitstiefen bis 5 m unter dem Füllstand eingebaut werden und sind für die Ex-Zone 2 gemäß der ATEX-Richtline 2014/34/EU zugelassen.



Jahrelange Erfahrung bei Rührwerks-Anwendungen



Ihre jahrelange Erfahrung im Rührwerksbereich hat die Firma Eisele dabei unterstützt, eine neue Geräteserie zu entwickeln, die dank effizienter Elektromotoren in Verbindung mit den Frequenzumrichtern zu den leistungsfähigsten, energieeffizientesten und langlebigsten Rührwerken am Markt gehört. Die GigaMotion Serie wurde für schwierige Einsätze entwickelt und kann mit ihren drei Leistungsklassen von 15 kW, 18,5 kW und 22 kW optimal auf die jeweiligen Anwendungsbedingungen abgestimmt werden. Die Propeller der Stabrührwerke haben Durchmesser von 147 cm über 153 cm bis 158 cm, die Rohrlängen sind in den Abstufungen 4 m, 5 m und 6 m wählbar.



GigaMotion eignet sich für den Wandeinbau in gasdichten Biogasbehältern. Alle substratberührenden Teile sind in Edelstahl (V2A) ausgeführt. Der Hydraulikzylinder im Rahmen bietet die Möglichkeit zur Winkelverstellung über einen Bereich von +5° bis -30°. Die technischen Vorteile liegen insbesondere im Dämpfungssystem, dem Schmiersystem bestehend aus einem Antriebskopf mit Ölversorgungsleitung und Kontrollbehälter sowie einem Hochleistungsrührorgan, dass Substrate im Fermenter und Nachgärer mit einem TS-Gehalt bis zu 15 % problemlos rühren kann – je nach Ausführung der Wandplatte kann die Rührrichtung wahlweise nach links oder rechts im Behälter erfolgen.



Langlebige und effektive Rühr- und Pumptechnik aus einer Hand



Eisele sieht sich mit der neuen Serie in der Lage, Biogasanlagen mit Rühr- und Pumptechnik komplett auszustatten und kann Anlagenbauern und Betreibern sowie Serviceunternehmen alle Produkte aus einer Hand bieten. Die stabile Bauweise der GigaMotion Geräte und der Einsatz von hochwertigen Elektromotoren und Steuerungskomponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die neue Produktserie, die in Dauertests bereits ausgiebig erprobt wurden, soll ab Januar 2024 auf den Markt kommen. Die Auswahl eines geeigneten Stabrührwerktyps hängt von der Behältergröße und den Substrateigenschaften ab. Eisele legt aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung jedes Rührwerk individuell nach den Einsatzdaten aus und bietet somit optimale Voraussetzungen für Funktionalität und Betriebssicherheit.

Über EISELE



Angetrieben durch jahrzehntelanges Know-how bietet das familiengeführte Unternehmen Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG in Sigmaringen, Deutschland, seit über 130 Jahren innovative Maschinen und Dienstleistungen im Agrar- und Biogassektor. Als verlässlicher Partner entwickelt und produziert EISELE mit einer hohen Fertigungstiefe robuste und langlebige Rührwerke und Pumpen „made in Germany" nach höchsten Qualitätsstandards, die im Testzentrum des Unternehmens sichergestellt werden. Unter anderem fertigt EISELE eigene Elektromotoren gemäß höchsten Energieeffizienzklassen und ist mit über 25.000 eigenen Artikeln mit einer sehr guten Ersatzteilversorgung ausgestattet. Der traditionsreiche Premiumhersteller verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz mit Handelspartnern und Vertretungen auf der ganzen Welt und baut seine internationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus. Derzeit vertreibt EISELE die Produkte in über 60 Ländern. Weitere Informationen unter www.eisele.de.



