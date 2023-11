EISELE rüstet Tauchmotorpumpen-Serie AT mit IE5-Synchronmotoren aus und bietet damit einzigartige Einsparpotenziale Sigmaringen, 21. November 2023 – EISELE, führender Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, rüstet drei Tauchmotorpumpen der bewährten AT-Serie mit Synchron-Motoren der Energieeffizienzklasse IE5 aus. Die bewährten Antriebe entsprechen der „Ultra Premium Efficiency“ Kategorie gemäß EU-Ökodesign-Verordnung und setzen neue Maßstäbe in puncto Energieeffizienz. Eisele ist derzeit der einzige Hersteller in der Biogas-Branche, der Tauchmotorpumpen mit IE5-Motoren in abgestimmten Leistungsdaten ausrüstet. Die Pumpen sind hinsichtlich Sparsamkeit bei Energie- und Servicekosten weltweit unschlagbar und in Deutschland nach BAFA-Modul 1 und Modul 4 förderfähig. Abhängig von ihrer Einsatzdauer amortisieren sie sich schon nach kurzer, gut kalkulierbarer Zeit.



Hohe Standzeiten verringern Servicekosten



Die Serie mit IE5-Motoren besteht aus den drei Tauchmotorpumpen AT 156-S-E (11 kW, bis 5100 L/min, Förderhöhe 18 m), AT 206-S-E (15 kW, bis 5700 L/min, Förderhöhe 20 m) und AT 256-S-E (18,5 kW, bis 6000 L/min, Förderhöhe 22 m). Alle drei Pumpen sind sowohl für Planer und Hersteller von Biogasanlagen interessant und für Betreiber profitabel nutzbar. Ihr Wirkungsgrad bei Volllast liegt deutlich über 95 %. Sie können drehzahlvariabel auch in niedrigen Teillastbereichen ohne Wirkungsgradverlust betrieben werden. Somit eignen sich die Pumpen für verschiedene Einsatzzwecke und Substrate, wo sie höhere Standzeiten als bisher erreichen und die Servicekosten verringern. In Kombination mit der Eisele Fassfüllstation FFS ermöglichen die Pumpen eine energieeffiziente Fassbefüllung im Agrarbereich und Biogasbereich.



Jetzt investieren und profitieren



Mit den im eigenen Haus neu entwickelten IE5-Antrieben bietet Eisele seinen Kunden maximale Einsparpotentiale bei bekannt hoher Premiumqualität. Von den neuen Tauchmotorpumpen können aufgrund der um bis zu 30 % gestiegenen Energiekosten alle Biogasanlagen-Betreiber profitieren. Außerdem besteht in Deutschland die Möglichkeit einer garantierten Bezuschussung der Investitionssumme. Deshalb können sich Biogas-Anlagenbetreiber, Anlagenbauer und Serviceunternehmen in Deutschland ihre Investitionen in Bauvorhaben bezuschussen lassen.



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat die Bedingungen für Förderungen weiter verbessert. Zu den Neuerungen zählen unter anderem, dass der bisherige Fördersatz für kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern im Biogasbereich von 40 % auf 50 % erhöht wurde. Ab sofort werden gemäß Modul 1 des Förderprogramms Investitionen von Biogas-Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern (KMU) mit Zuschüssen von 50 % nach der sogenannten De-minimis Regelung für Biogasanlagenbetreiber bzw. AGVO-Verordnung für landwirtschaftliche Betriebe unterstützt – also 10 % mehr als vorher. Bei Betrieben mit weniger als 250 Mitarbeitern bleibt die Förderung wie bisher bei 40 %.



Das Antragsstellungsverfahren für die Förderung ist einfach und kann auf Wunsch von Eisele oder den Vertriebspartnern übernommen werden. Generell gilt, dass bei der Antragsstellung für Modul 1 weder ein Energieberater noch ein Energie-Einsparkonzept benötigt werden. Die Voraussetzung zur Förderung nach Modul 1 ist lediglich ein IE5-Herstellernachweis von Eisele. Im Fall von BAFA Modul 4 ist in Abhängigkeit der CO 2 -Einsparung eine Bezuschussung von bis zu 50 % möglich. Die Antragsstellung erfolgt über einen Energieberater, da hier ein Energieeinsparkonzept notwendig ist.



Werksvertretungen und Vertriebspartner gesucht



Im Zuge der weiteren Expansion sucht Eisele derzeit in mehreren deutschen Bundesländern Vertriebspartner für robuste, langlebige Rührwerke und Pumpen. Eine entsprechende Kooperation ist für spezialisierte Fachbetriebe im Bereich Biogas- und Anlagenbau sowie Gülletechnik interessant, aber auch für Stalltechnik-Unternehmen, für Fachbetriebe in der Agrartechnik und für Landtechnikhändler. Als einer der deutschen Marktführer im Bereich der Pumpen- und Rührwerkstechnik für Biogas und Agraranwendungen nimmt Eisele eine Spitzenstellung ein. Durch die eigene Forschung und Entwicklung verbunden mit einer tiefen Eigenfertigung gilt das Unternehmen als Technologieführer im Bereich der energieeffizienten Motorentechnologien, die nach allerhöchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ gefertigt werden.

Über EISELE



Angetrieben durch jahrzehntelanges Know-how bietet das familiengeführte Unternehmen Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG in Sigmaringen, Deutschland, seit über 130 Jahren innovative Maschinen und Dienstleistungen im Agrar- und Biogassektor. Als verlässlicher Partner entwickelt und produziert EISELE mit einer hohen Fertigungstiefe robuste und langlebige Rührwerke und Pumpen „made in Germany“ nach höchsten Qualitätsstandards, die im Testzentrum des Unternehmens sichergestellt werden. Unter anderem fertigt EISELE eigene Elektromotoren gemäß höchsten Energieeffizienzklassen und ist mit über 25.000 eigenen Artikeln mit einer sehr guten Ersatzteilversorgung ausgestattet. Der traditionsreiche Premiumhersteller verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz mit Handelspartnern und Vertretungen auf der ganzen Welt und baut seine internationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus. Derzeit vertreibt EISELE die Produkte in über 60 Ländern. Weitere Informationen unter www.eisele.de. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG