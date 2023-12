EISELE auf der Biogas Convention & Trade Fair 2023 in Halle 09, Stand D68 EISELE bringt neue Großpropeller-Tauchmotorrührwerke GTWSL und GTWSL-E für Biogasanlagen auf den Markt Sigmaringen, 7. Dezember 2023 – EISELE, führender Hersteller von Pumpen und Rührwerken für den Agrar- und Biogasbereich, hat basierend auf seinen bewährten GTWSB-Tauchmotorrührwerken eine neue energieeffiziente Geräteserie entwickelt, die im Dezember erstmals auf der Biogas Convention & Trade Fair 2023 in Nürnberg vorgestellt wird. Die langsam drehenden Großpropeller-Geräte GTWSL und GTWSL-E bieten bei der Durchmischung des Substrats mit Drehzahlen bis 113 U/min höchste Einsparpotentiale.



Die GTWSL-Serie verfügt über einen Asynchronmotor, der über einen Softstarter langsam hochgefahren wird. Im GTWSL-E hingegen ist ein Synchron-Energiesparmotor nach Energieeffizienzklasse IE5 eingebaut, der mit einem Frequenzumrichter betrieben wird. Diese Effizienzklasse ist bei Antrieben für Biogasrührwerke derzeit weltweit einzigartig. Der Frequenzumrichter beim GTWSL-E sorgt für eine stufenlose Drehzahlregelung, die sich an verschiedene Einsatzbedingungen optimal anpasst. Der IE5-Energiesparmotor des GTWSL-E erreicht im Gegensatz zu Asynchronmotoren auch bei niedrigen Drehzahlen einen Wirkungsgrad von über 95 % und bietet das derzeit höchste Einsparpotential am Markt.



Sparsamstes Rührwerk der Welt



Ein erhöhtes Maß an Umweltbewusstsein, gestiegene Energiekosten und der Trend zur Nachhaltigkeit sorgen dafür, dass das Thema Energiesparen in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die neue GTWSL-Geräteserie garantiert eine hohe Umwälzleistung mit geringer Antriebsleistung und ermöglicht einen sehr hohen Wirkungsgrad auch in niedrigen Drehzahlbereichen.



Der IE5-Energiesparmotor macht das GTWSL-E im Zusammenspiel mit großen Propellerdurchmessern, langsamen Drehzahlen und einer niedrigen Antriebsleistung zum bislang sparsamsten Rührwerk der Welt. Deshalb können sich Biogas-Anlagenbetreiber, Anlagenbauer und Serviceunternehmen in Deutschland ihre Investitionen in Bauvorhaben mit diesem Tauchmotorrührwerk vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit 50 % bezuschussen lassen.



Auch für thermophile Biogasanlagen geeignet



Insgesamt gibt es zwei Gerätevarianten – jede auch in IE5-Ausführung. Variante 1 hat eine Antriebsleistung von 11 kW und einen Propellerdurchmesser von 1340 mm. Variante 2 bringt 15 kW Antriebsleistung und verfügt über einen Propellerdurchmesser von 1430 mm. Der Propeller, der Schlitten mit Düse und die Einbauteile sind serienmäßig in Edelstahl (V2A) ausgeführt. Gleitringdichtungen im Gehäuse befinden sich sowohl auf der Motor- als auch auf der Medium-Seite. Die Isolationsklasse nach IEC 34-1 (Isolierstoffklasse H) erlaubt hohe Temperaturen bis 180°C in der Isolierung des Motors.



Die stabile Bauweise und hauseigene Motorenfertigung gewährleisten die für Eisele Produkte typische lange Lebensdauer. Der energiesparende IE5-Synchronmotor entwickelt im Gegensatz zu Asynchronmotoren um etwa 40% weniger Wärme. Das Gewicht und die massive Geräteausführung ermöglichen vibrationsarme Laufeigenschaften und sorgen für eine effektive Wärmeableitung. Die neuen GTWSL-Rührwerke können in Tauchtiefen bis 40 m eingesetzt werden. Sie sind für Substrattemperaturen bis 65°C zugelassen und somit auch für den thermophilen Anlagenbetrieb geeignet. Zahlreiche Zubehörkomponenten bieten vielfältige Montage- und Einsatzoptionen.



In Deutschland attraktive BAFA-Neuerungen nutzen



Seit kurzem werden in Deutschland gemäß Modul 1 des BAFA-Förderprogramms Investitionen von Biogas-Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern (KMU) mit Zuschüssen von 50 % unterstützt – das sind 10 % mehr als vorher. Bei Betrieben mit weniger als 250 Mitarbeitern bleibt die Förderung wie bisher bei 40 %. Sie erfolgt bei allen stromerzeugenden Betrieben nach der sogenannten De-minimis Regelung, bei der die „förderfähigen Investitionskosten“ bezuschusst werden. Bei der Antragsstellung für Modul 1 ist lediglich ein IE5-Herstellernachweis für die Förderung notwendig. Das Antragsstellungsverfahren kann auf Wunsch von Eisele oder den Vertriebspartnern übernommen werden.

Über EISELE



Über EISELE



Angetrieben durch jahrzehntelanges Know-how bietet das familiengeführte Unternehmen Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG in Sigmaringen, Deutschland, seit über 130 Jahren innovative Maschinen und Dienstleistungen im Agrar- und Biogassektor. Als verlässlicher Partner entwickelt und produziert EISELE mit einer hohen Fertigungstiefe robuste und langlebige Rührwerke und Pumpen „made in Germany" nach höchsten Qualitätsstandards, die im Testzentrum des Unternehmens sichergestellt werden. Unter anderem fertigt EISELE eigene Elektromotoren gemäß höchsten Energieeffizienzklassen und ist mit über 25.000 eigenen Artikeln mit einer sehr guten Ersatzteilversorgung ausgestattet. Der traditionsreiche Premiumhersteller verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz mit Handelspartnern und Vertretungen auf der ganzen Welt und baut seine internationalen Vertriebsaktivitäten weiter aus. Derzeit vertreibt EISELE die Produkte in über 60 Ländern. Weitere Informationen unter www.eisele.de.



