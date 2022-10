Vector vereinfacht mit dem CCS Listener das Analysieren der Ladekommunikation Stuttgart, 12.10.2022 – Kompakt und komfortabel: Mit dem „CCS Listener“ VH5110A vereinfacht Vector die Analyse der CCS-Ladekommunikation (Combined Charging System) für Ladesäulenhersteller und -betreiber sowie für Automobilhersteller. Verbunden mit einem Induktivkoppler, der lediglich um das Ladekabel angelegt wird, ist die Analysehardware für den schnellen Einsatz im Feld bereit. Aber auch für das kontinuierliche Aufzeichnen der Ladekommunikation im Fahrzeug mit einem Datenlogger lässt sich der CCS Listener einsetzen.



Der handliche CCS Listener bewährt sich bereits seit zwei Jahren auf dem Markt und bietet das passive, störungsfreie „Mithören“ der CCS-Ladekommunikation zwischen Elektrofahrzeug und Ladesäule (DIN 70121, ISO 15118, IEC 61851). Das Besondere an der Hardware: Die Analyse der Datenkommunikation findet ohne Man-in-the-Middle-Eingriff statt. Die Kommunikation wird während des Analysierens nicht beeinflusst, denn das PLC-Signal lässt sich sogar ohne Verbindung zum signalführenden Control Pilot im Ladekabel indirekt über einen Induktivkoppler abgreifen. So umgehen Anwender zudem eine aufwendige Isolation gegenüber der Hochspannung. Die Darstellung der Kommunikation findet in der Analysesoftware CANoe statt.



Vector trägt mit dem CCS Listener zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeugen bei. Das gilt für Einsätze sowohl im Feld zur kurzfristigen Analyse, zum Beispiel bei Ladeabbrüchen, oder zur kontinuierlichen Aufzeichnung der Ladevorgänge in Verbindung mit einem Datenlogger im Erprobungsfahrzeug. Der CCS Listener passt in jede Laptoptasche und ist vor Ort sofort einsatzfähig: anschließen, einschalten und die Analyse kann beginnen.



Aktuell wurde die Hardware überarbeitet und ist als Version VH5110A erhältlich. Die Neuerungen machen das Gerät noch robuster und die Anwendung noch nutzerfreundlicher: Dank des erweiterteten Eingangsspannungsbereichs von neun bis 36 Volt lässt sich der CCS Listener unabhängig von der Spannung direkt am Fahrzeugbordnetz anschließen – ein Vorteil insbesondere für die Analyse der Ladekommunikation bei Nutzfahrzeugen. Neu ist zudem die, sodass Anwender zu einem erkennen, ob das Gerät in Betrieb ist und zum anderen Auskunft über den Status der Kommunikation erhalten.



Ganz gleich ob zur akuten Problemanalyse im Feld oder zur systematischen Verbesserung der Interoperabilität, als Spezialist punktet der CCS Listener VH5110A durch seinen vielfältigen Einsatzbereich und seine einfache Handhabung.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/vh5110a



Übersicht über ganze Vector E-Mobility Testlösung: http://www.vector.de/e-mobility-testing/ Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 948 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie auf unter www.vector.com/pressemitteilungen

Alle Pressekontakte weltweit finden Sie unter: www.vector.com/presse

Vector ist auch in sozialen Netzwerken aktiv: www.vector.com/connect Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG