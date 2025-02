TASKING enthüllt auf der embedded world eine neue Vision Am Stand 255 in Halle 4 wird TASKING seine neue Markenidentität vorstellen und sein umfassendes Produktportfolio präsentieren, das den gesamten Softwareentwicklungsprozess abdeckt. München, 25. Februar 2025 – TASKING stellt auf der diesjährigen embedded world in Nürnberg vom 11. bis 13. März 2025 seine neuesten Tools für die Entwicklung von leistungsfähiger, sicherer Embedded-Software vor. In diesem Jahr präsentiert sich TASKING am Stand 255 in Halle 4 mit einem neuen Markenauftritt. Nach der Übernahme von iSYSTEM im September 2022 und der kürzlichen Akquisition von LDRA führt das Unternehmen ein einheitliches Corporate Design ein, das die Entwicklung zu einer einzigen, zusammenhängenden Einheit widerspiegelt. TASKING hat eine starke Präsenz im Automobilsektor und ist nun bestrebt, sein Fachwissen auf andere sicherheitskritische Märkte und Anwendungen, wie z. B. Industrie, Luft- und Raumfahrt, auszuweiten. Auf der Grundlage von Vertrauen, Kundenorientierung, Fachwissen und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit will TASKING Embedded-Software-Entwickler in die Lage versetzen, zuverlässige und leistungsstarke Anwendungen für eine sicherere Zukunft zu entwickeln.



„TASKING baut sein Portfolio und seine Fähigkeiten durch Akquisitionen weiter aus, die unser Angebot um fortschrittliche Debugger-, Software-Trace- und Analyse-Tools erweitern“, erklärt Gregor Zink, CEO von TASKING. „Dieses stetige strategische Wachstum macht TASKING zu einem zuverlässigen Partner für die Entwicklung von Embedded-Software-Tools und -Dienstleistungen, was wir auf der Messe mit unserem neuen Markenauftritt unterstreichen wollen.“



Auf dem Stand präsentiert das Unternehmen sein neues Selbstverständnis mit verschiedenen Demos, die die ganze Bandbreite seines Portfolios zeigen. Dazu gehören Produkte wie der BlueBox-Debugger der nächsten Generation mit Unterstützung für virtuelle ECUs und leistungsstarke Compiler-Toolsets für TriCore AURIX™, Arm Cortex-M/Cortex-R und RISC-V.



TASKING wird am Stand 255 in Halle 4 mehrere Demos zeigen: Empowering Embedded Safety & Security: Das Safety Ecosystem von TASKING bildet die Grundlage für einen TÜV-zertifizierten, durchgängigen Entwicklungs-Workflow für die Entwicklung sicherheitskritischer Embedded-Systeme.



Das Safety Ecosystem von TASKING bildet die Grundlage für einen TÜV-zertifizierten, durchgängigen Entwicklungs-Workflow für die Entwicklung sicherheitskritischer Embedded-Systeme. Accelerating Arm-Based Development: Die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des TASKING VX-toolset for Arm, winIDEA und der iC7max BlueBox Debugger gewährleisten eine nahtlose Integration und optimierte Performance für die Entwicklung von Arm-basierten Architekturen.



Die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des TASKING VX-toolset for Arm, winIDEA und der iC7max BlueBox Debugger gewährleisten eine nahtlose Integration und optimierte Performance für die Entwicklung von Arm-basierten Architekturen. Pioneering RISC-V Development: TASKING-Tools beschleunigen Innovationen in der RISC-V-basierten sicherheitskritischen Embedded-Entwicklung der nächsten Generation und gewährleisten optimierte Code-Generierung und fortschrittliches Debugging für virtuelle und physische SoCs.



TASKING-Tools beschleunigen Innovationen in der RISC-V-basierten sicherheitskritischen Embedded-Entwicklung der nächsten Generation und gewährleisten optimierte Code-Generierung und fortschrittliches Debugging für virtuelle und physische SoCs. Excellence in Debugging, Tracing, and Testing: TASKING optimiert die Embedded-System-Entwicklung im Automobilbereich mit einer kostengünstigen, skalierbaren Debugging-Lösung. Mit Testautomatisierung, nahtlosen Übergängen zwischen virtuellen ECUs und realen SoCs und der Kompatibilität mit IDEs von Drittanbietern wie VSC und CLion steigert TASKING die Produktivität und Effizienz beim Debugging.



TASKING optimiert die Embedded-System-Entwicklung im Automobilbereich mit einer kostengünstigen, skalierbaren Debugging-Lösung. Mit Testautomatisierung, nahtlosen Übergängen zwischen virtuellen ECUs und realen SoCs und der Kompatibilität mit IDEs von Drittanbietern wie VSC und CLion steigert TASKING die Produktivität und Effizienz beim Debugging. F1 Racing Demonstrator: Besucher können auf dem Fahrersitz des F1 Racing Demonstrators Platz nehmen, der mit einem TC4x-basierten Batteriemanagementsystem ausgestattet ist. Dieses System nutzt Software, die mit dem TASKING SmartCode-Toolset entwickelt und mit der TASKING iC7-Familie von BlueBox-Debuggern debuggt wurde.



Besucher können auf dem Fahrersitz des F1 Racing Demonstrators Platz nehmen, der mit einem TC4x-basierten Batteriemanagementsystem ausgestattet ist. Dieses System nutzt Software, die mit dem TASKING SmartCode-Toolset entwickelt und mit der TASKING iC7-Familie von BlueBox-Debuggern debuggt wurde. Das neu verfügbare AURIX™ TC4Dx AUTOSAR Starter Kit: Dieses in Zusammenarbeit mit Infineon und Vector entstandene Evaluierungskit wurde entwickelt, um die AUTOSAR-basierte Anwendungsentwicklung auf TC4x zu beschleunigen. In der Demo wird eine Anwendung zur automatischen Geschwindigkeitsregelung vorgestellt, die die Fähigkeiten des Kits in realen Automobilszenarien verdeutlicht. Zusätzlich zu den Demos wird TASKING während der embedded world conference zwei technische Themen präsentieren. Am 12. März um 13:45 Uhr spricht Matthias Scheid, Senior Application Engineer bei TASKING, über „Virtual ECUs: Redefining Scalability and Efficiency in Embedded Software Development, Debugging, and Testing“. Später am Tag, um 15:30 Uhr, wird Harald Paschke, Application Engineer, über „Everything You Never Wanted to Know About Hardware Tracing – Utilizing Your Microcontroller’s Trace Capabilities for Maximum Timing Insights“ sprechen.



Besucher können mehr über die Synergien zwischen den Produkten von TASKING und LDRA erfahren, indem sie LDRA am Stand 406 in Halle 4 besuchen, um sich von den Vorteilen der Zusammenarbeit der Tools der beiden Unternehmen zu überzeugen.



TASKING ist ein führender Anbieter von Embedded-Software-Entwicklungstools, die hauptsächlich für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden. Das 1977 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung von leistungsorientierten Compilern und integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zurück, die es Herstellern und Tier-1-Zulieferern ermöglichen, innovative, zuverlässige und leistungsstarke Produkte für sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. Heute erweitert TASKING sein Portfolio und seine Fähigkeiten durch Übernahmen, die sein Angebot um fortschrittliche Debugger-, Software-Tracing- und Analyse-Tools erweitern. Dieses konstante strategische Wachstum macht TASKING zu einem zuverlässigen Partner für Entwicklungstools und Dienstleistungen im Bereich Embedded-Software. TASKING verfügt über ein starkes Angebot in sicherheitskritischen Märkten und Anwendungen, wie z.B. in der Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. TASKING setzt auf Vertrauen, Kundenorientierung, Fachwissen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwickler von Embedded-Software in die Lage zu versetzen, zuverlässige und leistungsstarke Anwendungen für eine sicherere Zukunft zu entwickeln.



