TASKING übernimmt LDRA Die Akquisition stärkt TASKINGs umfassendes Angebot an Entwicklungstools im Bereich Safety und Security. München, 12. Februar 2025 – TASKING hat die Übernahme von 100 % von LDRA bekannt gegeben, einem Anbieter von Software-Tools für Code-Analyse und Software-Tests für sicherheits-, missions- und geschäftskritische Märkte.



LDRA ist ein privates Unternehmen mit einem Team von mehr als 100 Mitarbeitern, die über das Vereinigte Königreich (Hauptsitz), die Vereinigten Staaten, Indien und Deutschland verteilt sind. Die Tools von LDRA ermöglichen die frühzeitige Identifizierung und Behebung von Fehlern durch bidirektionale Rückverfolgbarkeit von Anforderungen, statische und dynamische Code-Analyse sowie Verifizierung auf Unit- und Systemebene auf einer Vielzahl von Hardware- und Software-Plattformen. Die umfangreichen Berichtsfunktionen von LDRA helfen Entwicklungsteams für kritische Anwendungen bei der Risikominimierung und beim Nachweis der Einhaltung von Standards für funktionale Sicherheit und Security. Die Zertifizierungsdienste von LDRA ergänzen das Angebot der LDRA Tool-Suite mit branchenspezifischem Fachwissen.



Mit der Integration der LDRA Technologie baut TASKING sein sicherheitsorientiertes Software-Ökosystem weiter aus und erweitert seine Fähigkeiten als zuverlässiger Partner für die Entwicklung von Embedded-Software-Tools und -Services. LDRAs beeindruckendes Portfolio an Software-Tools zur Automatisierung von Code-Analysen und Software-Tests für sicherheits-, missions- und geschäftskritische Märkte ist eine wertvolle Ergänzung zu TASKINGs bestehenden hochwertigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten Embedded-Software-Entwicklungstools und Compilern.



„TASKING und LDRA arbeiten seit vielen Jahren in einer vertrauensvollen Partnerschaft zusammen“, sagt Ian Hennell, Operations Director bei LDRA. „Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben. Mit der Kombination unserer Produktportfolios können wir die Kundenerfahrung für Software-Entwickler verbessern. Zusammen beschleunigen wir die Entwicklung und Verifizierung von kritischen Embedded-Anwendungen. Dabei nutzen wir branchenübliche Best Practices, selbst bei den komplexesten Anwendungen, die Multicore-Prozessoren nutzen.“



„Mit der Übernahme von LDRA bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Portfolio zur Unterstützung der Software-Entwicklung für sicherheitskritische Anwendungen in einer Vielzahl von Märkten, einschließlich der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie“, bestätigt Gregor Zink, CEO von TASKING.



Über LDRA



In den 50 Jahren seines Bestehens hat LDRA den Markt für Software zur Automatisierung von Code-Analysen und Software-Tests für sicherheits-, missions-, sicherheits- und geschäftskritische Märkte entwickelt und angetrieben. LDRA arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um eine frühzeitige Fehlererkennung und -behebung sowie die vollständige Einhaltung von Industriestandards zu erreichen. Dabei werden Anforderungen durch statische und dynamische Analysen bis hin zu Unit-Tests und Verifizierungen für eine Vielzahl von Hardware- und Software-Plattformen verfolgt. Weitere Informationen über die Tool-Suite von LDRA finden Sie unter www.ldra.com. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Embedded-Software-Entwicklungstools, die hauptsächlich für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden. Das 1977 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung von leistungsorientierten Compilern und integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zurück, die es Herstellern und Tier-1-Zulieferern ermöglichen, innovative, zuverlässige und leistungsstarke Produkte für sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. Heute erweitert TASKING sein Portfolio und seine Fähigkeiten durch Übernahmen, die sein Angebot um fortschrittliche Debugger-, Software-Tracing- und Analyse-Tools erweitern. Dieses konstante strategische Wachstum macht TASKING zu einem zuverlässigen Partner für Entwicklungstools und Dienstleistungen im Bereich Embedded-Software. TASKING verfügt über ein starkes Angebot in sicherheitskritischen Märkten und Anwendungen, wie z.B. in der Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. TASKING setzt auf Vertrauen, Kundenorientierung, Fachwissen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwickler von Embedded-Software in die Lage zu versetzen, zuverlässige und leistungsstarke Anwendungen für eine sicherere Zukunft zu entwickeln.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



