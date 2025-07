Mit SWAT erweitert TASKING sein Portfolio für die Timing-Analyse um Software-Tracing SWAT erweitert die Debugging-Funktionen für Embedded-Systeme um eine Timing-Analyse für Fälle, in denen kein Hardware-Trace verfügbar ist. München, 8. Juli 2025 TASKING stellt sein Software-Tracing-Tool SWAT vor, eine neue Software-Tracing-Lösung, die für Embedded-Systeme entwickelt wurde. Damit erweitert TASKING sein Timing-Analyse-Portfolio und ermöglicht nun auch Echtzeit-Profiling auf Mikrocontrollern ohne Hardware-Tracing-Fähigkeiten. Damit kommt das Unternehmen seiner Vision, alle notwendigen Debugging-Funktionen im Entwicklungsworkflow für Embedded-Software abzudecken, einen Schritt näher.



Die Timing-Analyse spielt bei der Entwicklung von sicherheitsrelevanten Echtzeitsystemen eine wichtige Rolle. TASKING ist seit vielen Jahren ein bewährter Anbieter von Hardware-Trace-Lösungen. Allerdings verfügen nicht alle Mikrocontroller über Hardware-Trace-Funktionen. Darüber hinaus verhindern manchmal Designbeschränkungen die Verwendung von Trace-Pins oder spezieller Hardware.



Falls Hersteller Emulations-Geräte anbieten, stellt TASKING Emulationsadapter zur Verfügung, die die Entwicklung in der frühen Phase unterstützen können. Aufgrund von Größenbeschränkungen, Platzmangel auf der Leiterplatte und zusätzlicher Komplexität des Setups sind diese Adapter jedoch nicht in allen Fällen eine praktikable Lösung.



Software-Tracing bietet eine effiziente Methode zur Erfassung des Laufzeitverhaltens mit minimalem Mehraufwand: Das neue SWAT benötigt keine zusätzliche Hardware, sondern nutzt die vorhandenen Debug-Schnittstellen des iC7pro oder iC7max. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden, was die Integration unkompliziert macht.



Verfügbarkeit



SWAT von TASKING ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie online.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 17. Juli ein Webinar zur Produktveröffentlichung. Roger Smith, Senior Technical Marketing Manager, wird die Möglichkeiten des neuen SWAT Tool in verschiedenen Regionen vorstellen. Für die EMEA-Region findet das Webinar um 13:00 Uhr MESZ statt, für die USA um 13:00 Uhr EST. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter https://www.tasking.com/webinar-calendar/. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Embedded-Software-Entwicklungstools, die hauptsächlich für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden. Das 1977 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung von leistungsorientierten Compilern und integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zurück, die es Herstellern und Tier-1-Zulieferern ermöglichen, innovative, zuverlässige und leistungsstarke Produkte für sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. Heute erweitert TASKING sein Portfolio und seine Fähigkeiten durch Übernahmen, die sein Angebot um fortschrittliche Debugger-, Software-Tracing- und Analyse-Tools erweitern. Dieses konstante strategische Wachstum macht TASKING zu einem zuverlässigen Partner für Entwicklungstools und Dienstleistungen im Bereich Embedded-Software. TASKING verfügt über ein starkes Angebot in sicherheitskritischen Märkten und Anwendungen, wie z.B. in der Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. TASKING setzt auf Vertrauen, Kundenorientierung, Fachwissen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwickler von Embedded-Software in die Lage zu versetzen, zuverlässige und leistungsstarke Anwendungen für eine sicherere Zukunft zu entwickeln.



