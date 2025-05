TASKING stärkt sein Führungsteam CEO Gregor Zink wechselt in das TASKING Advisory Board. Christoph Mann, CFO, und Christoph Herzog, CTO, folgen als Co-CEOs. Houssem Ben Abderrahman steigt als neuer CRO ein. München, 22. Mai 2025 – TASKING gibt heute eine Stärkung seines erfolgreichen Führungsteams bekannt: Gregor Zink tritt nach vier Jahren als Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. Juli 2025 in das Advisory Board des Unternehmens ein. Christoph Mann, Chief Financial Officer, und Christoph Herzog, Chief Technology Officer, werden gemeinsam die operative Führung als Co-CEOs übernehmen. Das Team wird durch Houssem Ben Abderrahman als Chief Revenue Officer ergänzt, der seine Funktion am 1. Juni antreten wird.



In den vergangenen vier Jahren hat TASKING ein schnelles und erfolgreiches Wachstum erlebt, sowohl organisch als auch durch die Übernahme der beiden Unternehmen iSYSTEM und LDRA mit ihren hochkomplementären Lösungen. In dieser Zeit ist die Zahl der Mitarbeiter der TASKING Gruppe von rund 50 auf heute mehr als 300 gestiegen. Diese Entwicklung wurde von Gregor Zink als CEO vorangetrieben. So konnte TASKING sein Angebot deutlich ausbauen und seine Position als innovativer Anbieter von Tools für die Embedded-Software-Entwicklung stärken.



Gregor Zink wird nun ab Juli 2025 dem TASKING Advisory Board angehören. In dieser Funktion wird er sich mit seiner umfangreichen Erfahrung auf die Bereiche Strategie, Kunden- und Partnerschaftsentwicklung sowie Leadership Coaching konzentrieren. Seine Nachfolger werden die Wachstumsstrategie fortsetzen und das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen. Unterstützt werden sie dabei von Houssem Ben Abderrahman, der ab dem 1. Juni als Chief Revenue Officer von TASKING fungieren wird. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung in der Softwarebranche.



„Wir danken Gregor für seine hervorragende Arbeit“, so Christian Mangstl, Advisory Board-Vorsitzender. „Er ist für einen großen Teil unseres Erfolges in den vergangenen Jahren verantwortlich. Als Mitglied des Advisory Boards wird er seinen Nachfolgern Christoph Mann und Christoph Herzog helfen, seinen Kurs fortzusetzen und TASKING in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu führen.“



„Es waren großartige vier Jahre, und ich möchte mich bei meinen Kollegen Christoph Mann und Christoph Herzog für die gute Zusammenarbeit bedanken“, so Gregor Zink. „Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft und freue mich darauf, in meiner neuen Position weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten.“ Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Embedded-Software-Entwicklungstools, die hauptsächlich für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden. Das 1977 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung von leistungsorientierten Compilern und integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zurück, die es Herstellern und Tier-1-Zulieferern ermöglichen, innovative, zuverlässige und leistungsstarke Produkte für sicherheitskritische Anwendungen zu entwickeln. Heute erweitert TASKING sein Portfolio und seine Fähigkeiten durch Übernahmen, die sein Angebot um fortschrittliche Debugger-, Software-Tracing- und Analyse-Tools erweitern. Dieses konstante strategische Wachstum macht TASKING zu einem zuverlässigen Partner für Entwicklungstools und Dienstleistungen im Bereich Embedded-Software. TASKING verfügt über ein starkes Angebot in sicherheitskritischen Märkten und Anwendungen, wie z.B. in der Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. TASKING setzt auf Vertrauen, Kundenorientierung, Fachwissen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwickler von Embedded-Software in die Lage zu versetzen, zuverlässige und leistungsstarke Anwendungen für eine sicherere Zukunft zu entwickeln.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG